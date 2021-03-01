Процессоры EPYC Genoa на ядрах AMD Zen4 будут поддерживать инструкции AVX3-512
За прошедшие пару дней просочились многочисленные подробности о грядущих процессорах AMD Zen4 серии EPYC 7xx4 под кодовым названием «Genoa». Мы узнали, что новые серверные процессоры получат до 96 ядер и будут поддерживать 12-канальную память стандарта DDR5, а также узнали, что они будут иметь поддержку PCI Gen5. Кроме того, произошла утечка информации о внутренней конфигурации чиплетов.
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AMD Genoa будут использовать новый сокет SP5, который получит поддержку процессоров с корпусом LGA6096 размером 72 × 75,4 мм. Такую информацию предоставил Патрик Шур. Таким образом, корпус будет немного отличаться от квадрата, но и не такой прямоугольный, как у процессоров EPYC на сокет SP3. В новом корпусе будет гораздо больше места для будущих чиплетов. Начальный уровень будет представлен 12 чиплетами и 1 кристаллом ввода-вывода. Согласно утечке из ExecutableFix, первое поколение EPYC SP5 будет ограничено 96 ядрами.
Сегодня часть новой информации якобы просочилась на портале Chiphell. На слайде перечислены все функции новых ядер Zen4, подтверждающие, что он будет иметь более 64 ядер и поддерживать 2 потока на ядро. Ранее ходили слухи, что Genoa может иметь 4 потока на ядро, но это было быстро опровергнуто. Что еще более важно, слайд предполагает, что Zen4 поддерживает инструкции AVX3-512 и BFLOAT16. Оба они широко используются в вычислениях с глубоким обучением. Поддержка AVX 512 на процессорах и ускорителях Intel является одним из ключевых преимуществ перед серией AMD EPYC. Если эта утечка верна, то это скоро изменится.
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ExecutableFix, который вчера сообщил подробности Zen4, уже подтвердил, что поддержка AVX3-512 действительно входит в серию EPYC.
Ожидается, что запуск AMD EPYC Genoa на базе ядра Zen4 ожидается в 2022 году. Стоит отметить, что AMD еще не представила свою серию Milan на базе Zen3, которая является преемницей Rome на базе Zen2.
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