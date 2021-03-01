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За прошедшие пару дней просочились многочисленные подробности о грядущих процессорах AMD Zen4 серии EPYC 7xx4 под кодовым названием «Genoa». Мы узнали, что новые серверные процессоры получат до 96 ядер и будут поддерживать 12-канальную память стандарта DDR5, а также узнали, что они будут иметь поддержку PCI Gen5. Кроме того, произошла утечка информации о внутренней конфигурации чиплетов.

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AMD Genoa будут использовать новый сокет SP5, который получит поддержку процессоров с корпусом LGA6096 размером 72 × 75,4 мм. Такую информацию предоставил Патрик Шур. Таким образом, корпус будет немного отличаться от квадрата, но и не такой прямоугольный, как у процессоров EPYC на сокет SP3. В новом корпусе будет гораздо больше места для будущих чиплетов. Начальный уровень будет представлен 12 чиплетами и 1 кристаллом ввода-вывода. Согласно утечке из ExecutableFix, первое поколение EPYC SP5 будет ограничено 96 ядрами.

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Сегодня часть новой информации якобы просочилась на портале Chiphell. На слайде перечислены все функции новых ядер Zen4, подтверждающие, что он будет иметь более 64 ядер и поддерживать 2 потока на ядро. Ранее ходили слухи, что Genoa может иметь 4 потока на ядро, но это было быстро опровергнуто. Что еще более важно, слайд предполагает, что Zen4 поддерживает инструкции AVX3-512 и BFLOAT16. Оба они широко используются в вычислениях с глубоким обучением. Поддержка AVX 512 на процессорах и ускорителях Intel является одним из ключевых преимуществ перед серией AMD EPYC. Если эта утечка верна, то это скоро изменится.

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ExecutableFix, который вчера сообщил подробности Zen4, уже подтвердил, что поддержка AVX3-512 действительно входит в серию EPYC.

Ожидается, что запуск AMD EPYC Genoa на базе ядра Zen4 ожидается в 2022 году. Стоит отметить, что AMD еще не представила свою серию Milan на базе Zen3, которая является преемницей Rome на базе Zen2.