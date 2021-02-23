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Видеокарта MSI GAMING X является первой игровой моделью с двумя вентиляторами в линейке GeForce RTX 3000. Карта оснащена системой охлаждения Twin Frozr 8 с вентиляторами Torx 4.0, в которых лопасти соединены попарно друг с другом.

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MSI GeForce RTX 3060 GAMING X - это полностью кастомная модель с заводским разгоном до 1837 МГц , что на 60 МГц больше эталонных. По сравнению с GAMING X TRIO эта видеокарта немного медленнее (-15 МГц), а также имеет другую печатную плату. Если старшая версия имеет два 8-контактных разъема питания, то MSI GAMING X оснащена одним 6-ти и одним 8-контактным разъемами питания. Согласно официальным спецификациям, по умолчанию потребляемая мощность карты составляет 170 Вт, несмотря на более высокие частоты в сравнении с эталонными.

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Кроме того, карта оснащена немного измененной печатной платой по сравнению с эталонным дизайном, особенно вокруг разъемов питания. Плата тоже немного длиннее, но все же меньше, чем размер кулера. Таким образом, второй вентилятор будет проталкивать воздух через открытый радиатор.

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NVIDIA GeForce RTX 3060 оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 со скоростью работы 15 Гбит/с. Как можно видеть, на плате расположены еще два посадочных места под чипы памяти, то есть вполне можно разместить восемь модулей памяти, что довольно любопытно. Возможно в будущем на базе этой платы будет выпущена более дешевая модель с 8 Гб памяти. MSI GAMING X использует шесть модулей Samsung K4ZAF325BM-HC16, каждый из которых имеет емкость 2 ГБ.

Как известно, компания NVIDIA представит свою видеокарту GeForce RTX 3060 25 февраля. Эта карта не получит версию Founders Edition, поэтому все грядущие обзоры будут основываться на кастомных конструкциях, некоторые из которых будут полностью самостоятельными разработками, например, MSI GAMING X, а другие будут использовать только собственные системы охлаждения, но с эталонным дизайном печатной платы.