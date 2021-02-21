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Microsoft работает над веб-виджетами для Chromium Edge в Windows 10

Компания Microsoft ведет работу над веб-виджетами на базе браузера Chromium Edge для Windows 10
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 Windows Vista была первой версией операционной системы Microsoft для настольных ПК, поддерживающая виджеты. Виджеты позволяли пользователям просматривать сайты электронной коммерции, просматривать прогнозы погоды и получать последние новости и обзоры на своих компьютерах.

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 Функция виджетов боковой панели в Windows Vista больше не поддерживается, но, похоже, Microsoft еще не отказалась от этой идеи. Microsoft работает над веб-виджетами на базе Chromium Edge для Windows 10, и изначально они будут выводить последние новости на рабочий стол, а также предлагать быстрый способ узнать прогноз погоды, не открывая браузер.

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 Веб-виджет Edge основан на Chromium WebView и может перемещаться по рабочему столу пользователя и другим приложениям.

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 Веб-виджет выглядит как небольшая кнопка, которая появляется с правой стороны рабочего стола и запускает приложения. Если щелкнуть плавающий значок, откроется небольшое окно с поддержкой Edge с панелью поиска Bing, прогнозом погоды, главными заголовками и финансовой лентой. Он работает, даже когда Microsoft Edge не работает в фоновом режиме, полностью поддерживается MSN и Bing News, это означает, что пользователь может получать персонализированные новости, настроив канал MSN, связанный с учетной записью Microsoft.

 Идея заключается в том, что этот веб-виджет предоставит вам подборку новостей, погоды и финансов, чтобы избавить от необходимости искать эту информацию самостоятельно. Если пользователю нравится новость, он может щелкнуть по ней, чтобы открыть эту веб-страницу в Microsoft Edge.

 Тем, кому подобная функция не нужна или не нравится, то не стоит беспокоиться, поскольку она является необязательной и будет работать только тогда, когда пользователь запустит ее через меню Edge.

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 Microsoft также планирует продвигать идею ленты новостей с помощью функции «Новости и интересы» на панели задач Windows 10, которая появится в конце этого года.

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microsoft windows 10 windows windows10 edge windows 10 chromium microsoft edge
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