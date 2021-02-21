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Сегодня стало известно, что новое кодовое имя «Phoenix» теперь связано с серией процессоров AMD Ryzen, которые дебютируют после Rembrandt. Это кодовое имя появилось еще в июле 2020 года после того, как было названо известным инсайдером Komachi. В то время было не совсем ясно, что такое Phoenix на самом деле, но несколько месяцев спустя пришло понимание, чем он станет в будущем.

Таким образом, AMD Phoenix - это серия мобильных процессоров, которые придут на смену Rembrandt. Эта серия станет первой среди мобильных процессоров AMD на базе Zen4. Как и Rembrandt, Phoenix также будет поддерживать память стандарта DDR5. Недавно новой информацией поделился другой известный инсайдер в компьютерной области Патрик Шур. По его словам, новая серия процессоров получит сокет FP8.

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Остается неизвестно, почему Phoenix потребуется новый сокет FP8 вместо FP7, который будет у чипов Rembrandt. Однако можно было бы предположить, что Phoenix может представить поддержку PCIe Gen5, которая не доступна в Rembrandt.

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Что не было упомянуто в твите, но широко комментировалось, так это то, что серия мобильных процессоров Rembrandt и настольных чиповWarhol будут производиться по 6-нм техпроцессу. AMD никогда не утверждала, что это будет так. Между тем, Phoenix и Raphael дебютируют на 5-нм техпроцессе TSMC, который является тем же самым технологическим процессом, который официально будут использовать процессоры Genoa (серия серверных процессоров EPYC на базе Zen4).

Что касается конфигурации ядер и потоков, то на данный момент известно немногое. Однако ходят слухи, что Genoa на базе Zen4 может предложить до 96 ядер (+32 по сравнению с Milan), что является либо результатом увеличения количества ядер в каждом чиплете, либо, что более вероятно, будет увеличено число самих чиплетов в целом. таким образом, если первый сценарий верен, то серия Phoenix может предложить до 12 ядер. Стоит обратить внимание, что это всего лишь предположения, основанные различных утечках и скудной информации о процессорах с архитектурой Zen4.

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