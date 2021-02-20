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Согласно имеющейся информации, компания Google работает над поддержкой «PartitionAlloc-everywhere», чтобы повысить производительность Chrome на Windows 10, Android, Linux и, возможно, на других платформах.

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PartitionAlloc-everywhere для Chrome позволит браузеру быстрее запускаться, быстрее загружать внутренние страницы и предложит улучшенное управление ресурсами (уменьшение использования ОЗУ).

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Google начал работать над этой функцией в прошлом году, и теперь она распространяется среди тех, кто участвует в бета-тестировании Chrome для Android и Windows. Google также вводит PartitionAlloc в Linux, но в настоящее время у него есть проблемы, и неясно, когда он будет включен в стабильном канале.

«Переключитесь на PartitionAlloc в Linux. Она уже используется по умолчанию в Windows и Android, и на обеих платформах идет бета-тестирование. Тем не менее, проблемы в Linux могут остаться», - отметил инженер Google в сообщении об ошибках Chromium.

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В другом эксперименте Google заметила, что объединение обычных и выровненных разделов может уменьшить использование памяти и способствовать повышению производительности.

«Наличие двух отдельных разделов требуется, когда в обычном случае не обеспечивается желаемое выравнивание. Без этого было бы уместно иметь один раздел с точки зрения производительности и использования памяти. Производительность лучше, поскольку выровненные выделения (которых в Chromium на самом деле много) могут использовать кеш потоков. Объем памяти уменьшается за счет уменьшения фрагментации и отсутствия фиксированной стоимости метаданных раздела», - пояснили в компании.

Помимо Windows 10 и Linux, Google также тестирует PartitionAlloc-Everywhere для Android. Согласно экспериментам Google, это приводит к выигрышу с точки зрения использования памяти, производительности и стабильности.

Прошлогоднее обновление также привело к повышению производительности Chrome благодаря множеству внутренних улучшений.

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Стоит отметить, что как и Google, Microsoft также изучает новые идеи по сокращению использования памяти браузера Edge. Например, недавно в Edge была добавлена поддержка спящих вкладок, цель которой - уменьшить использование памяти неактивными вкладками без потери данных.