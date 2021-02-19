Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно многочисленным источникам, жесткая позиция NVIDIA в отношении людей, использующих графические процессоры GeForce для майнинга, выйдет за рамки только младшей видеокарты GeForce RTX 3060. Пока что NVIDIA только подтвердила, что ограничила хешрейт RTX 3060, своей последней карты серии RTX 3000. Согласно RedGamingTech, вчерашнее заявление NVIDIA, возможно, не последнее по этому поводу.

реклама

В этом ключе инсайдер @kopite7kimi утверждает, что NVIDIA может даже постепенно отказаться от своих текущих карт серии RTX 3000 в пользу новых моделей со встроенными функциями защиты от майнинга. Хотя для NVIDIA это может показаться дорогостоящим делом, в конце января @kopite7kimi правильно предсказал, что компания начнет битву против майнинга. Инсайдер @ kopite7kimi не уверен, свяжет ли NVIDIA эти обновленные карты с какими-либо обновлениями оборудования, но она представит замену каждой текущей карте серии RTX 3000 новой моделью.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Кроме того, предполагается, что NVIDIA не может или не будет исправлять существующие карты серии RTX 3000 функциями защиты от майнинга. Конечно, NVIDIA может выпустить новые версии BIOS и драйверов для ограничения скорости хэширования для всей текущей линейки видеокарт на архитектуре Ampere. Однако может быть сложно заставить людей приобретать обновленные версии видеокарт, и они не обязательно будут такими же надежными в плане защиты от майнинга, как технология, интегрированная в RTX 3060.