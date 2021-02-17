Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Видеокарта GeForce RTX 3070 может быть самой мощной видеокартой NVIDIA на базе графического процессора GA104, но ходят слухи, что компания планирует выпустить версию Ti. Хотя спецификации RTX 3070 Ti остаются неизвестными, NVIDIA, как ожидается, оснастит карту 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что вдвое больше, чем у RTX 3070.

NVIDIA еще не анонсировала RTX 3070 Ti, но компания Alternate перечислила карту в числе остальных комплектующих готовой системы от Lenovo. Кроме того, персональный компьютер Lenovo Legion T7 34IMZ5 также оснащен процессором Intel Core i7-10700K, а также 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD накопителем емкостью 1 ТБ. Ретейлер оценил стоимость этой системы в 2559 евро.

анонсы и реклама Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Согласно порталу Videocardz, немецкий розничный торговец настаивал на том, что ссылка на GeForce RTX 3070 Ti была ошибкой, которую он вскоре исправил. Однако спецификации соответствуют тем, которые компания Lenovo опубликовала в своей базе данных PSREF ещё в сентябре 2020 года.

реклама

Стоит напомнить, что GeForce RTX 3070 Ti была отменена. Однако компания Manli зарегистрировала карту вместе с GeForce RTX 3050, RTX 3060 и RTX 3080 Ti в EEC в декабре, дав надежду, что NVIDIA планирует выпустить RTX 3070 Ti на каком-то этапе в будущем. Аналогичным образом FinalWire добавила поддержку RTX 3070 Ti в своем приложении AIDA64 Extreme в том же месяце. На данный момент стоит лишь гадать на кофейной гуще, думая о возможности выхода GeForce RTX 3070 Ti. Вероятно, Nvidia сейчас не до новинок, так как она до сих пор не может обеспечить достаточного количества уже производимых видеокарт, а появление нового ускорителя только усложнит положение.