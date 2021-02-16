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Сегодня в сети появилась интересная статистическая информация. По данным Trendfocus inc. в прошлом 2020 году, по всему миру было отгружено 333 миллиона твердотельных накопителей. По количеству отгруженных жестких дисков твердотельные накопители наконец-то опередили жесткие диски, количество которых составило 260 миллионов единиц. По общей поставленной емкости жесткие диски по-прежнему выигрывают. Средний твердотельный накопитель имеет меньшую емкость хранения по сравнению со средним жестким диском, таким образом, общая отгруженная емкость всех 333 миллионов твердотельных накопителей составляет «всего» 207 эксабайт (ЭБ), в то время как общая отгруженная емкость жестких дисков немного превышает один зеттабайт (ЗБ).

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Средняя емкость SSD составляла 0,67 терабайта (ТБ), а средняя емкость жесткого диска - около 4 ТБ. Именно поэтому жестких дисков все еще довольно широко используются, так как они могут хранить гораздо больше памяти и предлагать более низкую стоимость, а соотношение цены за гигабайт намного ниже, чем у SSD. Объем отгрузок твердотельных накопителей в годовом исчислении вырос на 20,8%, в то время как объемы поставок жестких дисков снизились на 18%. Что касается общей емкости хранилищ, отгружаемых ежегодно, твердотельные накопители растут на 50%, а жесткие диски - на 13%. На изображении ниже можно ознакомиться с долей рынка SSD различных производителей.

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