NVIDIA подтвердила выпуск GeForce RTX 3060 25 февраля
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Компания NVIDIA подтвердила прессе, что ее следующая видеокарта из серии Ampere будет выпущена менее чем через две недели, 25 февраля. Указанная дата ранее стала известна благодаря предыдущей утечке от Wccftech.
"Вчера компания NVIDIA разослала небольшую заметку, в которой раскрывает дату выпуска своей следующей настольной видеокарты GeForce RTX 3060. Видеокарта категории mainstream, ранее представленная на выставке CES 2021 с предполагаемой датой выпуска в конце февраля, теперь получила точную дату запуска - 25 февраля, по цене от 329 долларов", - сообщил Райан Смит из AnandTech.
Как известно, компания Nvidia наложила запрет на обзоры и продажу новых видеокарт до официального выхода видеокарты. Однако действовать они будут в течение разных сроков. Cowcotland подтвердил данный факт. В 15:00 по центральноевропейскому времени компания NVIDIA снимет эмбарго на обзоры новинки, а вот продажи GeForce RTX 3060 начнутся в 18:00 того же дня, сообщает сайт.
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Напомню, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 является моделью среднего класса и основана на графическом процессоре GA106. Карта будет предлагать 3584 ядра CUDA и комплектоваться 12 ГБ памяти GDDR6, что больше, чем у GeForce RTX 3060 Ti с 8 ГБ и даже GeForce RTX 3080 с 10 ГБ. Эта необычная в плане конфигурации памяти карта будет напрямую конкурировать с грядущей видеокартой AMD Radeon RX 6700 XT, которая, по слухам, будет выпущена в марте.
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