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Как известно, компания Nvidia анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 в январе текущего года, а доступность её для покупки ожидалась в феврале без обозначения конкретной даты. Сегодня портал Wccftech сообщил, что располагает инсайдерской информацией о точной дате выпуска Nvidia GeForce RTX 3060. По данным Wccftech старт продаж намечен на 6 часов утра 25 февраля по тихоокеанскому времени.

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Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 станет первой платой на базе архитектуры Ampere, на которой будет установлен графический процессор Nvidia GA106-300. В предыдущих решениях более высокого уровня, таких как GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti, использовались модифицированные версии графического процессора GA104. Вероятнее всего стоит ожидать этот же графический процессор в других, еще не анонсированных картах Ampere, таких как Geforce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti, которые станут самыми доступными в текущем поколении.

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Другие спецификации Nvidia GeForce RTX 3060 включают 3584 ядра CUDA, 28 ядер RT, 112 тензорных ядер, 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на 192-битной шине, что обеспечивает общую пропускную способность памяти 360 ГБ/с. Частота работы в базе составит 1320 МГц, а в режиме разгона - 1777 МГц. Уровень графической мощности TGP составит 170 Вт. Рекомендованная стоимость видеокарты составляет 329 долларов США. Естественно партнеры Nvidia выпустят кастомные версии с модифицированными системами охлаждения и увеличенными тактовыми частотами, которые будут значительно дороже 329 долларов. Но главным препятствием на пути к игрокам станет их дефицит, который практически со стопроцентной вероятностью постигнет новинку, в связи с очередным бумом майнинга.

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