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Смартфон Oneplus 9 PRO получит камеры от Hasselblad вместо Leica

В сети появились изображения смартфона Oneplus 9 PRO, которые показывают, что он получит камеры от Hasselblad вместо ранее предполагавшейся оптики от Leica
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 Недавно стало известно, что смартфон OnePlus 9 Pro должен был получить разработанный совместно с Leica Camera модуль камеры, чтобы улучшить визуальные эффекты получаемых фотографий. Но тогда пошли слухи, что Huawei по-прежнему является эксклюзивным партнером Leica на рынке смартфонов. Таким образом, у OnePlus не было шансов получить камеры и технологии Leica. Однако OnePlus не отказался от сотрудничества с ведущими производителями камер.

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 Сегодня некоторые пользователи опубликовали "шпионские" фотографии, на которых запечатлен настоящий OnePlus 9 Pro, камеры которого имеют логотип «HASSELBLAD». Это означает, что OnePlus при разработке смартфона сотрудничала с Hasselblad.

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 Фотоаппараты Hasselblad появились в 1941 году. Первоначально компания производила военные фотоаппараты, и его камеры также использовались Нилом Армстронгом, чтобы сделать первую в истории человечества фотографию высадки на Луну.

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 Таким образом, в области разработки и производства фотоаппаратов компанией накоплен многолетний опыт, а сотрудничество с OnePlus принесет новые прорывы в мобильной съемке и предоставит пользователям лучшие фотоэффекты. Основатель и генеральный директор OnePlus Лю Цзуоху однажды сказал: «В этом году мы вложим огромные ресурсы в камеры и будем стремиться стать первыми в мире».

 Что касается других характеристик OnePlus 9 Pro, то передняя часть телефона по-прежнему сохраняет изогнутый дизайн экрана с отверстием под селфи-камеру. Кроме того, дисплей поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц.

 Корпус OnePlus 9 Pro по-прежнему имеет гиперболоидный дизайн передней и задней сторон, который обеспечивает отличное ощущение в руках.

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 В целом, предстоящий смартфон OnePlus 9 Pro по-прежнему сохраняет неизменный высококачественный дизайн устройств от OnePlus, а модуль задней камеры выглядит очень стильно. Благодаря топовой конфигурации оборудования, включающей новейший чипсет Snapdragon 888 от Qualcomm, смартфон предоставит пользователям отличный опыт от использования в любых сферах его применения.

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Теги

oneplus snapdragon 888 leica oneplus 9 pro oneplus 9 hasselblad
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