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Южнокорейский производитель видеокарт Nvidia - Emtek на данный момент предлагает множество графических карт с различными системами охлаждения, включая модели с тремя вентиляторами. Однако, теперь в портфолио Emtek появилась еще одна видеокарта, выполненная в дизайне эталонной платы GeForce RTX 3090 Founders Edition от Nvidia, то есть оснащена системой охлаждения с вентилятором турбинного типа, выбрасывающего нагретый воздух через заднюю панель выводов.

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Графическая карта имеет довольно нестандартный дизайн платы, но явно основан на эталонной плате NVIDIA для партнеров с двумя 8-контактными разъемами питания. Что интересно, эти коннекторы для подключения к блоку питания были установлены весьма необычным способом, ранее нигде не встречавшемся. В основном производители видеокарт устанавливают двойные 8-контактные разъемы питания способом, близким к эталонному с небольшими различиями или используют удлинительные кабели, которые затем проходят через кулер.

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Emtek выбрал другое решение, которое в данном случае означает вторичную плату, предназначенную исключительно для размещения двух разъемов питания. Это позволило компании Emtek повернуть разъемы на 90 градусов и отодвинуть их от основной платы. Честно говоря, такое решение кажется странным, учитывая, что компании пришлось приложить не мало усилий для реализации такой организации питания данной видеокарты. Кроме того, стоит учитывать длину карты, которая является далеко не самой компактной и подключение её к блоку питания во многих корпусах будет проблематичным. Что касается характеристик новинки, то они ничем не отличаются от рекомендованных Nvidia для эталонных GeForce RTX 3090.