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Как известно, в настоящее время наблюдается жесточайший дефицит видеокарт на рынке по всему миру, который вызван как проблемами с поставками и выпуском самих карт, так и очередным бумом майнинга. В свою очередь дефицит вызвал небывалый рост стоимости видеокарт, которые периодически появляются в продаже. Глядеть на стоимость графических ускорителей без слёз практически не получается. Большинство продавцов выставляют свои карты в продажу по завышенной в несколько раз цене, относительно рекомендованной производителем. Так, например, стоимость видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X TRIO в настоящее время составляет 1699 ER, что на 700 евро выше рекомендованной розничной цены эталонной модели, но стоит обратить внимание, что AMD не объявила официальную цену в ЕС. MSI RX 6900 XT имеет полностью индивидуальный дизайн с кулером с тремя вентиляторами и специальной печатной платой. Видеокарта разогнана на заводе до 2340 МГц (разгон на 4%) без каких-либо изменений в подсистеме памяти. Магазин Proshop, который работает в ряде европейских стран, на данный момент имеет в наличии всего одну карту:

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Не ясно, однако, почему магазин показывает фото печатной платы с другим графическим процессором. Это явно не PCB дизайна платы Navi 10, MSI никогда не выпускала PCB с такой конфигурацией. Возможно, кто-то в MSI просто приклеил не тот графический процессор к изображению платы и разослал его прессе и розничным продавцам.

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Плата будет иметь больше 8-контактных разъемов питания, чем серия RX 6800 XT. Большинство нестандартных конструкций RX 6900 XT основаны на тройной конфигурации 8-контактных разъемов питания, и эта модель не будет исключением. И это несмотря на то, что RX 6900XT и RX 6800XT имеют одинаковый TDP 300 Вт. Всего вокруг графического процессора 17 силовых элементов, что означает, что карта NAVI 21 XTX будет иметь на 1 фазу больше, чем NAVI 21 XT.