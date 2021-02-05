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Недавно появились сообщения, что корпорация Apple уже некоторое время работает над устройством смешанной реальности, запуск которого ожидается в 2022 году и ориентирован на рынок премиум-класса. Недавно стала доступна информация от источника, непосредственно знакомого с устройством, который утверждает, что новая гарнитура будет иметь два дисплея разрешением 8K, отслеживание глаз и сменные повязки на голову. В отчете подробно описывается прототип устройства на поздней стадии с изящным изогнутым козырьком, прикрепленным к голове со сменными повязками на голову, которое также предлагает такие функции, как пространственный звук и дополнительный аккумулятор.

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Устройство не будет включать в себя какие-либо традиционные контроллеры, вместо этого полагаясь на такие входные данные, как движение глаз и жесты рук, или специальное физическое устройство в виде кольца на палец. Гарнитура будет включать в себя ограниченные функции дополненной реальности, такие как сквозное видео с более чем дюжины камер, установленных на устройстве. Отчет также подтверждает предыдущие сведения об ориентировочной стоимости в 3000 долларов США. Запуск устройства запланирован на 2022 год и нацелен на выпуск в первый год продаж до 250000 единиц до тех пор пока более совершенное AR устройство не будет выпущено 2023 году.