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Ожидается, что обновление Windows 10 21H1 будет запущено в мае или июне, и Microsoft подтвердила, что версия 2004 наконец готова к «широкому развертыванию». По сути, это означает, что Windows 10 версии 2004 не содержит серьезных ошибок для большинства конфигураций и готова к масштабной рассылке на все ПК.

Обновление Windows 10 May 2020 Update, также известное как версия 2004, пережило мрачные времена с момента его выпуска, и в отчетах предполагалось, что обновление привело к ошибкам Blue Screen of Death, а также нарушило работу Google Chrome. После сообщения о критических ошибках Microsoft остановила распространение обновления для некоторых устройств.

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Процесс развертывания был медленным, но по мере приближения к обновлению до версии 21H1 Microsoft пытается наверстать упущенное с крупным обновлением прошлого года. Также стоит отметить, что версия 2004 тестировалась уже больше года, и Microsoft не торопится, так как в некоторых конфигурациях все еще могут быть ошибки. Широкое внедрение также означает, что теперь пользователи могут напрямую обновиться до версии 2004 с более старой версии операционной системы, даже если у устройства есть проблемы с совместимостью.

В феврале Microsoft также планирует начать развертывание предварительных сборок Windows 10 21H1 для тестировщиков на канале Release Preview Channel. В предварительной сборке в редакторе реестра были обнаружены ссылки на пакет поддержки для версии 21H1 (сборка 19042.789).

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Также удалось обнаружить скрытый пакет поддержки и обновиться с версии 20H2 на версию 21H1, как показано на скриншоте выше. Это, по-видимому, подтверждает, что следующее обновление функции не за горами, но отчеты предполагают, что оно не появится как минимум до мая.