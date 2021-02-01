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В прошлом чипы компании MediaTek не могли похвастаться достаточной производительностью, и не многие производители были готовы устанавливать в свои устройства процессоры MediaTek, а те смартфоны, которые работали на MTK, были маломощными устройствами начального уровня, да еще и с относительно высоким энергопотреблением. Но сейчас все совсем по другому. Благодаря популяризации связи пятого поколения 5G, MediaTek превзошла Qualcomm в третьем квартале 2020 года и занимает в настоящее время первое место с долей рынка 31%. MediaTek заняла большую часть рынка бюджетных устройств и смартфонов среднего уровня благодаря собственными чипами Dimensity 1000 Plus, Dimensity 800U, Dimensity 820, Dimensity 720 и другими.

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Это также является результатом не только стремительного перехода на поколение 5G, как таковое, но и вызвано отсутствием подобных чипов начального уровня у компании Qualcomm, а также нехваткой чипов Hisilicon Kirin. Производительность Snapdragon 765G была не такой впечатляющей, а чипы HiSilicon высокого и среднего уровня практически отсутствуют и являются прерогативой лишь смартфонов, произведенных Huawei. Более того, на рынке устройств среднего уровня различные производители более охотно используют чипы MediaTek Dimensity из-за их более низкой цены.

Многие чипсеты MTK были встречены весьма тепло и одобрены большинством производителей смартфонов. И хотя на рынке до сих пор нет ни одного 5-нм чипа MediaTek, чипсеты Dimensity 1100 и Dimensity 1200, основанные на 6-нм техпроцессе TSMC уже производятся и ждут своих заказчиков.

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Если эти два чипа будут работать относительно хорошо с точки зрения энергопотребления, они станут очень хорошими чипами в сегменте среднего класса, составляя достойную конкуренцию Qualcomm.

В этом году 5-нм чипы в целом пока не впечатляют. Хотя производительность Snapdragon 888 очень высока, он имеет высокое энергопотребление, а если теплоотвод недостаточно оптимальный, то устройство быстро перегреется и снизит свою производительность.

Qualcomm, похоже, знает об этом и приготовила еще один чипсет Snapdragon 870. Считается, что это обновленная версия Qualcomm Snapdragon 865 Plus предыдущего поколения. Тактовая частота чипа Snapdragon 870 была значительно увеличена до 3,2 ГГц, а его производительность выше, чем у Snapdragon 865.

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В этом отношении Snapdragon 870 будет напрямую конкурировать с Dimensity 1200. В среднем сегменте конкуренция между этими двумя чипами будет очень жесткой. В настоящее время новый Edge S от Motorola является первым устройством с процессором Snapdragon 870 и стоит 1999 юаней (около 309 долларов). А первым смартфоном с чипом Dimensity 1200 станет устройство от Redmi!

Такая конкуренция идет только на пользу потребителям, так как, пока существует конкуренция, будут более экономичные продукты с улучшенными характеристиками и более низкими ценами. Согласно последним данным, MediaTek также выпустит в этом году свой первый флагманский 5-нм чип, ожидается, что он будет называться Dimensity 2000. Если этот 5-нм чип будет иметь улучшенные показатели энергопотребления, то для MediaTek это станет очередным прорывом и обязательно приведет к увеличению доли компании на рынке.