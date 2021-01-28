Redmi K40 и Redmi Note 10 не получат зарядного устройства в комплекте
Как часто бывает в индустрии смартфонов, компания Apple ввела тренд на поставки телефонов без зарядного устройства в серии iPhone 12, после чего другие компании сделали то же самое, в том числе Samsung с серией Galaxy S21. Можно было бы подумать, что такая тенденция затронет только флагманские телефоны, однако похоже, что это не так.
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Компания Xiaomi последовала этой тенденции, выпустив Mi 11, хотя и позволив покупателям купить зарядный блок без больших затрат. Компания, похоже, намерена внедрить аналогичную политику и в свои линейки, начиная с Redmi K40 и Redmi Note 10.
Несколько дней назад исполнительный директор Redmi Лу Вейбинг поделился тизерными изображениями Redmi K40. На изображениях показаны две коробки для телефона, одна из которых больше другой. Логичным предположением является то, что Xiaomi будет продавать телефон с зарядным устройством или без него, в зависимости от его характеристик, как и в случае с Mi 11. Это может распространяться и на серию Redmi Note 10. Лу Вейбинг, когда несколько дней назад спрашивал мнения о предстоящей линейке, похоже, намекнул на серию Redmi Note 10, которая также поставляется без зарядного устройства.
В любом случае, это еще один пример мягко говоря порочной практики в смартфоностроении, хотя Xiaomi справляется с этим лучше всего, позволяя людям самим решать, хотят ли они получить зарядные устройства в комплекте или нет.
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