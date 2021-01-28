Водоблоки Pacific V-RTX для ASUS RTX 3000 от Thermaltake поступили в продажу
Компания Thermaltake, являющаяся одним из ведущих производителей систем охлаждения, блоков питания и другого компьютерного оборудования объявила, что водоблоки для графических карт ASUS ROG RTX3090/3080/3070 под названиями Pacific V-RTX 3070 и Pacific V-RTX 3080/3090 готовы к продаже.
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Водоблоки Pacific V-RTX 3070 и Pacific V-RTX 3080/3090 представляют собой систему с RGB-подсветкой для графических карт ASUS ROG STRIX RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Эти прозрачные водоблоки являются частью экосистемы TT RGB и поддерживают программное обеспечение TT RGB Plus, отображающее 16,8 млн световых эффектов RGB для создания лучших визуальных эффектов в пользовательских сборках. Они также поддерживают различные материнские платы с адресуемым RGB напряжением 5В, позволяющим пользователям управлять световыми эффектами с помощью синхронизированного программного обеспечения, такого как ASUS Aura Sync и MSI Mystic Light Sync. Их конструкция с высоким потоком воды, зеркально отполированное основание CU и структура микроканалов гарантируют эффективность и визуальную эстетику этих водоблоков. Поэтому, если пользователю посчастливилось получить видеокарту ASUS ROG STRIX RTX 3070 или 3080/3090, то новейшие водоблоки Pacific V-RTX 3070 и Pacific V-RTX 3080/3090 принесут обладателям видеокарт еще больше удовлетворения от их владения.
Характеристики водоблоков GPU Pacific V-RTX 3070 и Pacific V-RTX 3080/3090 GPU:
Эксклюзивный дизайн светодиодной ленты
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Под управлением запатентованного программного обеспечения TT RGB PLUS и 12 встроенных адресуемых светодиодов обеспечиваются превосходные световые эффекты.
Конструкция с высоким расходом воды
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Pacific V-RTX 3070 и Pacific V-RTX 3080/3090 покрывают все источники тепла графического процессора, обеспечивая стабильную и надежную производительность охлаждения даже при разгоне. Оба водоблока также покрывают всю печатную плату, поэтому никакие компоненты не подвергаются воздействию высоких температур, что ограничивает возможное повреждение при работе с графическим процессором.
Медное основание с зеркальной отделкой
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Водоблоки серии Pacific V-RTX имеют медное основание с зеркальным антикоррозийным никелевым покрытием, которое упрощает распределение термопасты и обеспечивает исключительную теплопередачу.
Задняя панель из высококачественного алюминия
Алюминиевая задняя панель может покрывать весь графический процессор сзади, предотвращая скручивание или сгибание печатной платы.
Уникальная структура микроканалов
Компактный форм-фактор с микроканальными ребрами толщиной 0,5 мм гарантирует оптимальный зазор и максимальный отвод тепла.
Синхронизация с программным обеспечением RGB материнской платы
Pacific V-RTX 3070 и Pacific V-RTX 3080/3090 разработаны для синхронизации с ПО ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome. Эти водоблоки поддерживают материнские платы с адресуемым RGB напряжением 5В, что позволяет напрямую управлять световыми эффектами из программного обеспечения.
Новейшие водоблоки Pacific V-RTX 3070 и Pacific V-RTX 3080/3090 доступны для покупки через всемирную сеть авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов Thermaltake. На продукцию Thermaltake Liquid Cooling System предоставляется двухлетняя гарантия, поддерживаемая всемирной сетью обслуживания клиентов и технической поддержки Thermaltake.
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