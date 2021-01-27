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Вчера появилась информация об упразднении бренда Max-Q на видеокартах GeForce RTX 3000. Похоже, что решение компании NVIDIA отказаться от бренда Max-Q вызвало большую путаницу среди и без того запутанных наименований графических процессоров для ноутбуков.

NVIDIA утверждает, что Max-Q больше не определяет модель, а описывает технологию, которую производители ноутбуков могут или не могут использовать. В результате чего, покупателю не предоставляют никакой информации о том, что могло бы помочь определить, какой вариант видеокарты серии GeForce RTX 3000 у выбранного ноутбука.

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Сегодня истек срок запрета на серию GeForce RTX 3000 Mobile, и многие сайты опубликовали свои обзоры. В большинстве обзоров довольно подробно объясняется, какой вариант TGP присутствует в ноутбуках. Однако эта информация не публикуется большинством производителей ноутбуков, но есть несколько исключений.

Производители ноутбуков проигнорировали просьбу NVIDIA разместить на своих сайтах значения TGP. В результате потребители вынуждены сталкиваться с лотереей при выборе видеокарты из 28 различных моделей, среди которых маломощные варианты более флагманских карт часто оказываются медленнее, чем мощные модели гораздо более дешевых карт GeForce RTX 3000.

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Спецификации, размещенные компанией NVIDIA на официальном сайте бесполезны. Однако, благодаря статье ComputerBase, теперь есть полный список вариантов видеокарт RTX 3000. Какой из них будут использовать производители ноутбуков, полностью зависит от них, однако, как показано выше, они просто решили не делать этого. По этой причине можно нарваться на ноутбук с видеокартой GeForce RTX 3080 Max-Q, которая медленнее, чем графический процессор RTX 3060.

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Стоит обратить внимание, что список, составленный ComputerBase, не содержит значений TGP, на которые влияет Dynamic Boost. Эта технология может добавить от 5 до 20 Вт к мощности графического процессора, что, как можно догадаться, делает этот список еще более запутанным.

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