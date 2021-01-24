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Одно из крупнейших визуальных обновлений Windows 10 под кодовым названием «Sun Valley» направлено на уменьшение острых углов в дизайне, введение нового интерфейса для основных компонентов и обеспечение согласованного пользовательского интерфейса.

На прошлой неделе впервые было показано, как будет выглядеть современное контекстное меню Windows 10, когда в ближайшем будущем оно получит поддержку WinUI и тем. В то же время ожидается, что темная тема по умолчанию для устаревших компонентов получит более темной для создания пользовательского интерфейса, который будет выглядеть и чувствовать себя более согласованным.

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В течение многих лет пользовательский интерфейс Windows 10 находился где-то между стандартными и устаревшими компонентами. Меню Пуск, Центр действий, Панель задач и другие важные области были довольно темными, но операционная система по-прежнему резко контрастирует с ослепительно белыми элементами, такими как контекстное меню, всплывающее меню, меню свойств и т. д.

Согласно источникам, знакомым с разработкой, корпорация Microsoft наконец-то рассматривает возможность поддержки темной темы для большего количества устаревших областей пользовательского интерфейса, чтобы улучшить общую согласованность при использовании темной темы Windows 10.

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Также возможно, что Microsoft экспериментирует с различными вариациями темного режима, пытаясь создать единый законченный вид. К сожалению, пока не видно никаких признаков поддержки темного режима для устаревших областей в предварительных сборках.

Множество изменений Windows 10 будет внесено с внедрением WinUI, который представляет собой UX платформу, поддерживаемую и поставляемую отдельно от операционной системы. WinUI часто обновляется, и в настоящее время ориентирован на закругленные углы с эффектами Fluent Design. В рамках WinUI современное контекстное меню в приложениях UWP также будет выглядеть лучше и получит поддержку закругленных углов. Microsoft также внесет несколько изменений в Центр действий, взяв идеи пользовательского интерфейса из WinUI.

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Последние отчеты предполагают, что новый пользовательский интерфейс Windows 10 может быть представлен в предварительных сборках весной, а общий выпуск будет развернут во второй половине 2021 года.