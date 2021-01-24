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Сегодня инсайдер под ником @TechnoAnkit1 опубликовал изображение, которое выглядит как вполне официальный тизер на китайском языке, сообщающий об очень скором выходе смартфона Motorola Edge S. Согласно появившемуся сообщению, новинка от Motorola дебютирует 26 января текущего года, что может сделать это устройство первым на рынке, получившим новый чипсет Snapdragon 870 от Qualcomm.

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Если изображение соответствует действительности, то многим дизайн его задней панели может не понравиться. Представленное изображение Edge S не очень качественное, но есть ощущение, что объективы камер торчат из задней панели независимо друг от друга, таким образом мы получаем четыре отдельно торчащих датчика. Кроме того, похоже, что смартфон получит дисплей размером 6,7 дюйма с двойной селфи-камерой, состоящей из двух круглых отверстий, а не одного удлиненного. Также, есть информация, что панель имеет нетипичную частоту обновления 105 Гц, что может быть весомым аргументом в пользу нового уровня чипсета Qualcomm.

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Ходят слухи, что при запуске смартфон выйдет в двух цветах: Shining White Silver и Beryl Blue. На данный момент никакой другой информации о технических характеристиках новинки нет. Также остается неизвестной и примерная стоимость Motorola Edge S, но учитывая стремительный рост цен на флагманские устройства, Motorola вполне может повысить свои аппетиты и установить довольно высокую цену на новый полу-премиальный телефон.

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