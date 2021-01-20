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Сегодня в сети появилось первое изображение материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Force - интересного нового продукта от MSI, входящего в линейку материнских плат MPG верхнего среднего уровня. Новая материнская плата с разъемом LGA1200 на базе чипсета Intel Z590 отличается интересным киберпанковым дизайном, который отличается от других материнских плат серии MPG Z590 компании и имеет примесь неоново-нуаровых цветов. Пара массивных ребристых радиаторов охлаждает элементы 16-фазной системы питания платы. Еще один набор из трех радиаторов покрывает три слота M.2 NVMe, один из которых поддерживает интерфейс PCIe Gen 4 и подключен к разъему LGA1200, а два других связаны с чипсетом Z590.

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Слоты расширения на MPG Z590 Gaming Force включают два разъема PCI-Express 4.0x16, разъем PCI-Express x16 (электрический PCI-Express 3.0 x4), подключенный к чипсету, и пару слотов PCI-Express x1. Остальной набор функций платы, по-видимому, примерно соответствует MPG Z590 Gaming Carbon и включает 6-контактный разъем питания PCIe в дополнение к двум 8-контактным входам питания EPS и 24-контактный ATX, индикатор отладочной информации POST, довольно качественный встроенный звуковой кодек и другие возможности подключения, которые, включают 2,5 GbE и WiFi 6E.