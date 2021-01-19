Thermaltake представляет новые жидкостные кулеры для процессоров TOUGHLIQUID
Компания Thermaltake анонсировала новые модели процессорных кулеров: две из серии процессорных кулеров TOUGHLIQUID ULTRA и две из серии TOUGHLIQUID ARGB Sync Cooler. Новые кулеры для ЦП ULTRA предлагаются двух размеров: модель 240 мм или модель 360 мм. В то время как ARGB Sync моделирует три разных размера: размер 240 мм, размер 280 мм и модель 360 мм.
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Кенни Лин, генеральный директор Thermaltake, сказал: "Интуитивно понятный мониторинг оборудования и расширенная персонализация - вот что предлагает серия THOUGLIQUID ULTRA на рынке. Важная информация, такая как температура процессора, частота и производительность, может отображаться в реальном времени на интеллектуальном 2,1-дюймовом дисплее. Пользователи также могут персонализировать дисплей добавляя свои изображения в формате GIF или настраивать режимы освещения RGB с помощью программного обеспечения RGB. Thermaltake предоставляет сборщикам ПК еще больше возможностей для настройки с помощью этой системы охлаждения нового поколения".
Кулеры ULTRA AIO отличаются фантастической производительностью, а максимальная скорость вращения вентилятора составляет 2500 об/мин. В этом вентиляторе используются гидравлические подшипники 2-го поколения и LCP для максимальной эффективности охлаждения и бесшумной работы. В то время как процессорные кулеры ARGB являются гораздо более бюджетной версией, имея RGB-подсветку вместо ЖК-экрана. Вентиляторы процессорного кулера ARGB имеют максимальную скорость вращения 2000 об/мин. В кулерах ARGB используются те же подшипники и лопасти вентилятора, что и в кулерах ULTRA AIO.
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На новые AIO системы распространяется двухлетняя ограниченная гарантия, и ожидается, что они будут доступны в первом квартале 2021 года. Кулеры TOUGHLIQUID ULTRA AIO имеют ценовой диапазон от 209,99 до 239,99 долларов США, а TOUGHLIQUID ARGB Sync станут доступны по цене от 119,99 до 149,99 долларов.
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