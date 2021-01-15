Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Как многие могли заметить, видеокарта GeForce RTX 3080 Ti, которая, по слухам, будет выпущена ориентировочно в феврале, не была анонсирована на выставке CES 2021. Вместо этого NVIDIA анонсировала GeForce RTX 3060 12 ГБ, которая будет доступна к концу в следующего месяца.

Сообщается, что выпуск GeForce RTX 3080 Ti отложен или отменен. Первоначально планировалось, что графическая карта будет выпущена во второй половине февраля, но ближе к Новому году NVIDIA изменила дату выхода на неопределенный срок.

анонсы и реклама Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 580 - 40 тр Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 1660 Super - 30 тр 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Согласно источникам портала Videocardz, выпуск RTX 3080 Ti был приостановлен, потому что на момент запуска не было достаточного запаса этой модели и просто не имело смысла запускать эту видеокарту прямо сейчас, чтобы противостоять серии Radeon RX 6000, которую после подорожания криптовалют практически невозможно приобрести. Похоже, что производитель решил дать себе больше времени, чтобы решить, что делать с RTX 3080 Ti и на данный момент её еще не отменили.

реклама

Между тем, компания PALIT готовит множество моделей RTX 3080 Ti и RTX 3060 в соответствии с новым списком на сайте Евразийской экономической комиссии. Серия XX60 всегда была самым популярной среди пользователей продукции NVIDIA, так что это неудивительно

Завершают список карт Palit GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050. Напомню для тех кто не знаете, что NVIDIA переименовала 3050 Ti (PG190 SKU 60) в RTX 3060 6GB, а также отменила исходную модель 3060 12 ГБ с графическим процессором GA106-400 (3840 CUDA) и вместо этого использовала графический процессор GA106-300 (это было решено за несколько дней до запуска). На данный момент обе модели RTX 3060 12 ГБ и 6 ГБ будут использовать один и тот же графический процессор. Неясно, что может произойти с вариантом 6 ГБ или когда он может быть запущен, но, согласно внутреннему плану развития, в настоящее время выход этой видеокарты запланирован на 2 квартал 2021 года.