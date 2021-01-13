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Как известно компания MediaTek в последние пару лет показывает довольно впечатляющие результаты своей работы. Начиная с чипсета Helio G90T, дебютировавшего на смартфонах Redmi Note 8 Pro, и заканчивая лидирующей в своем классе серией Dimensity с поддержкой сетей пятого поколения, компания MediaTek вышла из забвения, чтобы создать достойную конкуренцию на рынке однокристальных систем для мобильных устройств, на котором традиционно доминирует вездесущая Qualcomm. Похоже, что тайваньская компания не намерена оставаться на достигнутых позициях и надеется продолжить свое движение в деле производства мощных, но в тоже время недорогих чипов.

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Сегодня стало известно, что MediaTek скоро выпустит новый чипсет. Если быть точным, то это случится уже 20 января. Рассматриваемый чип получит название Dimensity 1200 и будет располагаться выше довольно популярного сейчас Dimensity 1000+ в качестве флагманской SoC.

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Напомню, что Dimensity 1000+ предлагает производительность не сильно меньшую, чем Snapdragon 865, но по более доступной цене. Грядущий Dimensity 1200 пусть и не догонит новейший чипсет в лице Snapdragon 888, но должен немного превосходить по производительности Snapdragon 865, будучи достаточно дешевым для использования в устройствах среднего уровня. Если это так, то все мы только выиграем от этого, а для лучшей конкуренции другим производителям возможно придется пересмотреть свою ценовую политику в отношении своей продукции.