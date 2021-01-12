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Компания ZOTAC Technology Limited, являющаяся одним из мировых лидеров по внедрению инноваций, с гордостью представляет совершенно новую серию видеокарт ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060, основанную на передовой архитектуре NVIDIA Ampere. Серия ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 включает три модели: AMP White Edition, Twin Edge OC и Twin Edge. Благодаря эффективной высокопроизводительной архитектуре и второму поколению NVIDIA RTX, GeForce RTX 3060 предлагает потрясающие возможности аппаратной трассировки лучей и поддержку NVIDIA DLSS и других технологий по цене от 329 долларов.

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Как и все графические процессоры серии RTX 30, видеокарта RTX 3060 поддерживает такие функции видеокарт GeForce, как NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast, которые повышают игровую производительность и улучшают качество получаемого на экране изображения. Новые карты серии GeForce RTX 3060 приносят все технологии Nvidia в массовый сегмент, которые ранее были доступны только для флагманских видеокарт предыдущего поколения.

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AMP White Edition

Представленная белоснежная видеокарта имеет отличный заводской разгон прямо из коробки с соответствующим охлаждением. При толщине всего 231,9 мм система охлаждения IceStorm 2.0 обеспечивает улучшенное охлаждение с функциями остановки вентилятора FREEZE и активного управления вентиляторами диаметром 90 и 100 миллиметров, оснащенными 11 лопастями. Кроме того, система охлаждения обладает широким решетчатым радиатором с алюминиевыми ребрами и пятью медными 6-мм тепловыми трубками для максимального отвода тепла. Белая металлическая задняя панель и светодиодная подсветка логотипа дополняют общий уникальный дизайн.

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TWIN EDGE (OC)

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Видеокарты Twin Edge OC и Twin Edge сочетают производительность и простоту, имея компактную длину всего 224,1 миллиметра и толщину, равную двум слотам расширения. Система охлаждения состоит из широкого алюминиевого радиатора с решеткой из множества ребер и трех 6-миллиметровых медных тепловых трубок. Двойные 90-миллиметровые и 11-лопастные вентиляторы обеспечивают на 10% больший воздушный поток по сравнению с конструкциями предыдущего поколения и в сочетании с функцией FREEZE Fan Stop и Active Fan Control позволяют добиться комфортного шумового окружения на всех режимах работы видеокарты.

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Видеокарты ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Series поступят в продажу во второй половине февраля 2021 года.