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В настоящее время компания Intel рассматривает возможность перехода на усовершенствованный технологический процесс компании TSMC для своего будущего графического процессора DG2. По слухам, этот графический процессор станет первым высокопроизводительным дискретным графическим процессором компании Intel для персональных компьютеров и ноутбуков за многие годы.

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Чип, известный как DG2, будет производиться по новому технологическому процессу TSMC, который еще не получил официального названия, но является усовершенствованной версией 7-нанометрового процесса, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом. Такую информацию сообщил Стивен Неллис из информационного агентства Reuters.

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Компания Intel уже подтвердила, что DG2 будет производиться с использованием внешнего производителя микрочипов. Intel только начала массовое производство процессоров Ice Lake Xeon, а также мобильных процессоров Tiger Lake с использованием своего 10-нм техпроцесса. В настоящее время компания рассматривает возможность переноса своего производства на мощности других предприятий для использования 7-нм техпроцесса в 2022 году и в последующий период.

Intel имеет давние партнерские отношения с TSMC, и глава Mobileye, дочерней компании Intel, специализирующейся на технологиях автономного вождения, сообщил Reuters, что процессор для автономного транспортного средства будет также производиться с использованием 7-нм техпроцесса TSMC.

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В настоящее время неясно, насколько улучшенный 7-нм процесс TSMC отличается от нынешней 7-нм технологии, которая используется AMD для своих процессоров Ryzen. Ранее ходили слухи, что новый техпроцесс будет 6 нанометровым, хотя TSMC еще не подтвердил это. Согласно тому же отчету Reuters, 7-нм процесс, который, как ожидается, будет использовать DG2, будет более продвинутым, чем 8-нанометровый процесс Samsung, который NVIDIA в настоящее время использует для своих видеокарт поколения Ampere.

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Согласно слухам, графический процессор Intel DG2 будет иметь 4096 ядер (Intel Shading Units). Недавняя утечка драйверов подтвердила, что один из вариантов может содержать 512 исполнительных модулей, каждый из которых имеет 8 унифицированных ядер. Ожидается, что графический процессор будет работать в паре с 6 ГБ или 8 ГБ памяти GDDR6 и будет предлагаться как дискретная видеокарта следующего поколения в игровых ноутбуках на процессорах Tiger Lake-H и Alder Lake-P.