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ASRock представила материнские платы серии Intel 500

Компания ASRock сегодня представила материнские платы на чипсетах серии Intel 500 для процессоров Core 10-го и 11-го поколений
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 Ведущий мировой производитель материнских плат ASRock представил новую линейку материнских плат с чипсетами Intel серии 500, поддерживающими процессоры Intel Core 10-го поколения и новые процессоры для настольных ПК 11-го поколения с поддержкой PCI-Express Gen-4.

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 Флагманская материнская плата для рынка премиум-класса представлена моделью ASRock Z590 Taichi с «бескомпромиссной производительностью», использует новейший стандарт USB4 с технологией Thunderbolt 4, обеспечивая невероятную скорость передачи данных до 40 Гбит/с, которая идеально подходит для сверхвысокоскоростных внешних запоминающих устройств.

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 Для подключения к WiFi используется новейший стандарт WiFi 6E, который охватывает полосу пропускания 6 ГГц для максимальной пропускной способности и минимальной задержки.

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 Новые функции, добавленные к материнским платам ASRock серии 500 премиум-класса, включают игровые порты Lightning, которые используют уникальные сигнальные линии USB, специально разработанные для подключения новейших игровых мышей со сверхвысокой частотой опроса; в то время как традиционная конструкция сигнала USB не может полностью поддерживать эту игровую периферию с высокой скоростью передачи, поэтому ограничивает производительность.

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 Материнская плата Z590 PG Velocita демонстрирует потрясающий игровой дизайн и обладает функцией CPU Direct Source LAN. В отличие от других плат, сетевой чип Killer E3100 2.5G на ASRock Z590 PG Velocita может управляться напрямую с помощью центрального процессора, обеспечивая минимально возможную задержку и значительное повышение общей сетевой производительности, гарантируя пользователям преимущество в бою. 

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 Разгон памяти теперь доступен на всех материнских платах ASRock Z590, H570 и B560, что дает большему количеству пользователей максимальный потенциал производительности. Во всех материнских платах используется 6-слойная печатная плата для оптимизации отслеживания сигналов и мощности, снижения температуры, а также повышения стабильности памяти на более высоких частотах и дальнейшего потенциала разгона.

 Каждая материнская плата серии оснащена LAN 2,5 Гбит/с и разъемом USB 3.2 Gen-2 × 2 на передней панели. LAN 2,5 Гбит/с увеличивает производительность сети в 2,5 раза по сравнению со стандартной скоростью домашней сети Ethernet. Плата идеально подходит для потоковой передачи и резервного копирования, создателей контента, онлайн-геймеров и более быстрой передачи файлов и производительности, не уступающей современным SSD. USB 3.2 Gen-2x2 обеспечивает пропускную способность 20 Гбит/с, обеспечивая отличную скорость USB-устройств хранения данных.

 Интересной особенностью материнских плат ASRock Z590 является наличие в комплекте специального держателя для видеокарты. Его универсальный дизайн позволяет надежно удерживать тяжелые видеокарты в корпусе. Необходимо просто прикрепить его к материнской плате и шасси с помощью прилагаемых винтов, а затем сдвинуть держатель на необходимую высоту для конкретной модели видеокарты.

 Компания ASRock стремится удовлетворить потребности всех пользователей и предлагает продукцию от премиум-класса до начального уровня. Доступные платы верхнего сегмента Z590 Pro4 и Z590M Pro4  также используют 6-слойную печатную плату и 12-фазный модуль VRM Dr.MOS, что обеспечивает невероятно высокую производительность и превосходный потенциал разгона для большего числа пользователей, чем когда-либо. Транзисторы Dr.MOS работают более эффективно, чем альтернативные решения, обеспечивая более низкие температуры и улучшенную стабильную работу.

 Кроме того, ASRock предоставляет преимущества нового поколения интерфейса PCIe Gen-4 всем, от премиум-класса до начального уровня. Все материнские платы, включая ASRock B560 имеют по крайней мере один слот PCIe Gen-4 x4 M.2 SSD. Даже модель начального уровня B560M-HDV предлагает два слота M.2 Key-M, обеспечиваемые линиями PCIe от процессора и набора микросхем.

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