12-ваттный GeForce MX450 превосходит 25-ваттный GeForce MX350
Asus ZenBook 14 UX435EG представляет собой 14-дюймовый ноутбук, который заключен в тонкий, компактный темно-серый металлический корпус. UX435EG предлагает два порта Thunderbolt 4, которые служат как для питания ноутбука, так и в качестве видеовыходов. Плюсом является то, что даже когда один порт подключен к зарядному устройству, другой порт остается доступным для других устройств, таких как док-станция или внешний графический процессор.
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Аппаратная конфигурация включает в себя четырехъядерный процессор Core i7-1165G7 и графический адаптер GeForce MX450. Вместе они предлагают более чем достаточную вычислительную производительность для офисных и Интернет-приложений. Выделенное графическое ядро также позволяет использовать его для игр.
Графический процессор GeForce MX450 представляет собой текущую модель среднего уровня от Nvidia. Он основан на том же чипе, что и графическое ядро GeForce GTX1650. Nvidia анонсировала четыре версии MX450, которые различаются по потребляемой мощности и объему графической памяти. Только хранилище топовой модели с TGP 28,5 Вт использует 128-битную шину, а остальные модели довольствуются 64-битным соединением.
Самой младшей моделью в линейке является версия с видеокартой мощностью всего 12 Вт. Однако эту мобильную видеокарту только поначалу можно назвать наименее мощной, поскольку маломощный MX450 при значительно более низком энергопотреблении в большинстве случаев обеспечивает лучшие результаты в тестах и более высокую частоту кадров, чем его предшественник в лице GeForce MX350 с мощностью 25 Вт.
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В то время как мобильные видеокарты GeForce MX350 и MX450 с низким энергопотреблением приблизительно равны по производительности друг другу в тесте 3D Mark Fire Strike, карта MX450 может похвастаться преимуществом около 25% в тесте Time Spy. Тестирование в игре Far Cry 5 в разрешении 720p и низких графических настройках показывает результат в 72 кадра в секунду для MX450 и до 59 кадров в секунду для MX350. Что касается моделей MX450 с полной мощностью TGP 25 Вт и 28,5 Вт, то их производительность не оставляет предшественнику никаких шансов.
Более подробно с тестированием новинки можно ознакомиться по данной ссылке.
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