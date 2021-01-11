APU Ryzen 7 5700G имеет тактовую частоту на 200 МГц выше, чем Ryzen 7 4700G
В Geekbench появился новый результат теста грядущего настольного APU AMD на основе архитектуры ядра Zen3. Компания AMD пока не анонсировала процессор, но похоже, что несколько инженерных образцов попало в руки к обозревателю, и благодаря этому начали появляться утечки.
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AMD Ryzen 7 5700G - это 8-ядерный и 16-поточный процессор на основе кристалла Cezanne. В отличие от существующих процессоров Ryzen 5000 для настольных ПК, серия G имеет встроенную графику Radeon, которая по-прежнему будет представлена iGPU Radeon Vega. Только следующее поколение процессор под кодовым названием Rembrandt должен наконец перейти к графике на основе архитектуры RDNA.
Согласно данным Geekbench, базовая частота процессора составляет 3,8 ГГц. Что касается турбо частоты, то согласно информации JSON она составляет 4,6 ГГц. В таком случае процессор будет предлагать на 200 МГц более высокие базовые и турбо-частоты по сравнению с его предшественником в лице Ryzen 7 4700G на кристалле Renoir (Zen2).
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Новый APU был протестирован на материнской плате MSI B550M Mortar, это подтвердило, что BIOS уже поддерживает APU на базе Zen3.
Ryzen 7 5700G набрал 1304 балла в одноядерном тесте Geekbench и 8717 баллов в многоядерном. Стоит обратить внимание, что этот тест проводился в системе Linux. Поскольку Ryzen 7 4700G пока не доступен для розничного рынка, то в базе данных Geekbench не так много результатов тестирования. APU оказывается на 5-10% быстрее своего предшественника. Однако есть результаты, в которых Renoir имеет почти идентичную (если не лучшую) производительность.
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