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Ноутбук MSI GE76 Raider с видеокартой GeForce RTX 3080 показался на фото

В сеть попало изображение 17,3-дюймового игрового ноутбука MSI GE76 Raider с графическим процессором GeForce RTX 3080
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 13 января компания MSI проведет специальное мероприятие под названием «MSIology: The Ultimate Shockwave». Это мероприятие будет проходить одновременно с виртуальной выставкой CES 2021. MSI пиарит это событие уже неделю и, похоже, сосредоточится на компонентах ПК в драконьей тематике, включая новые модели ноутбуков.

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 На следующей неделе компания NVIDIA анонсирует серию мобильных графических процессоров GeForce RTX 3000. В этой серии будут представлены мобильные видеокарты RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 на базе новейшей архитектуры Ampere, которые будут предлагаться в составе высокопроизводительных игровых ноутбуках, такие как серия MSI Raider.

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 Портал Notebookcheck получил фото грядущей модели MSI GE76 Raider, 17,3-дюймового игрового ноутбука премиум-класса со специальной текстурой на крышке. MSI уже показывала этот ноутбук в социальных сетях, но только сейчас мы можем увидеть его поближе.

 По данным Notebookcheck, ноутбук будет предлагаться с процессорами Intel Comet Lake-H и мобильными графическими процессорами RTX 3000. MSI GE76 будет предлагаться с процессорами вплоть до Core i9-10980HK. Существует также новая 15,6-дюймовая версия под названием GE66. Это специальное издание GE76 может предложить самые высокие характеристики, однако пока этот ноутбук не засветился ни в одном магазине, поэтому он может иметь ограниченный доступ или просто выпущен позже.

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 Сейчас есть возможность взглянуть на фотографии GE66 Raider 2021 года, а также GE76 Raider без текстуры дракона:

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 Также следует отметить, что это не первые ноутбуки MSI Raider в драконьей тематике. Несколько месяцев назад компания представила свой GE66 Raider Dragonshield Limited Edition, который можно посмотреть ниже.

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 Кроме того, MSI планирует обновить серию Thin GF65 и GF75. Компания также представит свои новые серии Leopard GP66 и GP76. Согласно ранним утечкам информации, новый GE66 Raider будет стоить не менее 2500 евро, а цена на топовую модель достигнет 3960 евро. 17-дюймовый GE76 будет стоить не менее 3390 евро.

 Ниже представлен список готовящихся к выходу моделей ноутбуков MSI от одного из испанских магазинов.

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