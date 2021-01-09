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На портале Chiphell только что появилась интересная утечка. Участник форума смог найти инженерный образец видеокарты Radeon RX 5900 XT от ASRock. Такая модель никогда не выпускалась, очевидно, это было прежнее название видеокарты, которая теперь известна как Radeon RX 6800 XT.

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Образец основан на дизайне ASRock Phantom Gaming и лишен кожуха системы охлаждения самых. По сути, это голая плата с огромным радиатором и тремя прикрепленными вентиляторами. Дизайн платы похож на RX 6800 XT Phantom Gaming. Интересно видеть, что компания ASRock ожидала выпуск этой видеокарты под названием Radeon RX 5900 XT до того, как AMD приняла решение пропустить серию 5000 для флагманских карт на архитектуре RDNA 2 и представить серию 6000. На видеокарте есть наклейка «RX5900XT PGD 16G0», что означает RX 5900 XT Phantom Gaming D 16GB OC.

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Автор этого превью не смог протестировать видеокарту из-за отсутствия поддерживающего драйвера, однако, поскольку это, по сути, та же карта, что и RX 6800 XT Taichi (имеет ту же печатную плату), он использовал прошивку BIOS от выпущенной карты. Это преобразовало видеокарту в RX 6800 XT, поддерживаемую драйверами графического процессора.

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Интересно, что автору удалось также найти инженерный образец еще не выпущенного процессора Rocket Lake-S, который фактически превратил его мини-обзор в огромный тест невыпущенного оборудования. Более того, ниже представлено первое изображение материнской платы ASRock Z590 Pro4, которая также еще не выпущена:

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