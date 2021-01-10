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В сети появилось изображение ASUS GeForce RTX 3060 TUF GAMING с 12 ГБ памяти GDDR6

Раскрыто существование ASUS GeForce RTX 3060 TUF GAMING с 12 ГБ памяти GDDR6
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 Сегодня стало возможным взглянуть на видеокарту ASUS TUF Gaming RTX 3060, которая является первой моделью карт Nvidia RTX с 12 ГБ памяти GDDR6. Новинка основана на графическом процессоре GA106 Ampere и, как ожидается, будет иметь 3584 ядра CUDA. Видеокарта ASUS TUF RTX 3060, похоже, имеет ту же систему охлаждения и тот же дизайн печатной платы, что и модель GeForce RTX 3060 TI TUF.

 Недавно появилась новая информация о спецификациях RTX 3060, которая пока не подтверждена другими источниками. Утверждается, что GeForce RTX 3060 12GB будет иметь другой вариант графического процессора, чем сообщалось ранее. По сути, чип GA106-400 был заменен на GA106-300, это означает, что и RTX 3060 12GB, и, по слухам, RTX 3060 6GB теперь будут иметь одинаковые характеристики. На данный момент версия на 6 ГБ отложена, а некоторые источники утверждают, что она может быть вовсе отменена.

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 Компания NVIDIA изменила план запуска новых видеокарт в январе, но, согласно последней информации, RTX 3060 12GB может быть запущена в феврале, поэтому нет уверенности, что она будет представлена на выставке CES 2021.

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Теги

nvidia asus geforce nvidia ampere geforce rtx 3060 rtx 3060 asus tuf asus tuf gaming
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