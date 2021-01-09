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Инженерный образец будущего APU на сокете AM4 на кристалле Cezanne появился в китайской социальной сети. Кодовое имя процессора 100-000000263 уже упоминалось в предыдущих утечках, и уже было известно, что он относится к семейству Cezanne на основе архитектуры Zen3.

Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, а тактовая частота составляет 4,4 ГГц. Этот APU основан на 7-нм ядре Zen3 и до сих пор не тестировался ни одним специалистом. Согласно сообщению, опубликованному в социальной сети, этим процессором может быть Ryzen 7 5700G или 5750G. Текущее поколение процессоров имело те же характеристики, поэтому название не так важно.

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Инсайдер протестировал процессор в приложении CPU-Z и смог набрать 613,6 балла в однопоточном тесте и 6292,2 балла в многопоточной рабочей нагрузке. Согласно встроенным данным CPU-Z, процессор на 20% и 16% быстрее в соответствующих тестах, по сравнению с чипом Ryzen 7 3700X на основе архитектуры Zen2.

По словам источника, при покупке оптом процессор будет стоить 1888 юаней, что примерно составляет 296 долларов США.

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Источник также указывает на то, что APU можно будет разогнать до 4,7 ГГц. Согласно опубликованному сообщению, процессор на такой частоте набирает 647,4 балла в однопоточном тесте и 6960 баллов в многопоточном тесте. Это соответственно на 5,4% и 10,5% выше по сравнению с работой на штатной тактовой частоте.

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