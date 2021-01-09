APU Ryzen 7 5700G Cezanne для настольных ПК протестирован в CPU-Z
реклама
Инженерный образец будущего APU на сокете AM4 на кристалле Cezanne появился в китайской социальной сети. Кодовое имя процессора 100-000000263 уже упоминалось в предыдущих утечках, и уже было известно, что он относится к семейству Cezanne на основе архитектуры Zen3.
Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, а тактовая частота составляет 4,4 ГГц. Этот APU основан на 7-нм ядре Zen3 и до сих пор не тестировался ни одним специалистом. Согласно сообщению, опубликованному в социальной сети, этим процессором может быть Ryzen 7 5700G или 5750G. Текущее поколение процессоров имело те же характеристики, поэтому название не так важно.
Инсайдер протестировал процессор в приложении CPU-Z и смог набрать 613,6 балла в однопоточном тесте и 6292,2 балла в многопоточной рабочей нагрузке. Согласно встроенным данным CPU-Z, процессор на 20% и 16% быстрее в соответствующих тестах, по сравнению с чипом Ryzen 7 3700X на основе архитектуры Zen2.
По словам источника, при покупке оптом процессор будет стоить 1888 юаней, что примерно составляет 296 долларов США.
реклама
Источник также указывает на то, что APU можно будет разогнать до 4,7 ГГц. Согласно опубликованному сообщению, процессор на такой частоте набирает 647,4 балла в однопоточном тесте и 6960 баллов в многопоточном тесте. Это соответственно на 5,4% и 10,5% выше по сравнению с работой на штатной тактовой частоте.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила