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Это может быть первый предварительный просмотр нового процессора Ryzen 5000U от авторитетного источника. Аппаратное обеспечение Uniko получило оценку AMD Ryzen 7 5800U в тестах GPU-Z и Cinebench.

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AMD собирается анонсировать серию процессоров Ryzen 5000 на основе ядер Zen3 на следующей неделе. Ожидается, что компания представит свою серию U с номинальной расчетной тепловой мощностью (TDP) 15 Вт и высокопроизводительную игровую серию H с TDP по умолчанию 45 Вт. Процессор Ryzen 7 5800U принадлежит к первой группе. Этот чип будет относиться к семейству APU Cezanne, в отличие от некоторых других процессоров этой серии. Ранее ходили слухи, что такие модели, как, например, Ryzen 7 5700U, могут быть основаны на ядрах Zen2 и будут являться частью семейства Lucienne, которое в свою очередь представляет собой обновление процессоров Renoir.

Ryzen 7 5800U является 8-ядерным и 16-поточным процессором с базовой тактовой частотой 2,0 ГГц и тактовой частотой в режиме разгона 4,4 ГГц. По сравнению с текущей серией новый APU на базе Zen3 будет иметь вдвое больший объем кэш-памяти третьего уровня равный 16 Мб. Новинка должна предложить на 200 МГц более высокую базовую частоту и повышенную тактовую частоту по сравнению с его предшественником.

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В программном обеспечении CPU-Z процессор набрал 592 балла в однопоточном тесте и 3812 баллов в многопоточной рабочей нагрузке. Оценка многопоточности выглядит не очень впечатляющей, но однопоточный результат в 592 балла ставит этот процессор даже выше, чем текущий основной флагман для настольных ПК от Intel, Core i9-10900K, который набирает 584 балла (согласно официальным данным CPU- Z).

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Что касается оценки в многопоточности, то очевидно, что проблема кроется в технологии SMT. Даже Ryzen 7 4800U набрал 5 тыс. баллов, поэтому можно с уверенностью предположить, что либо SMT не работает, либо этот конкретный ноутбук имеет BIOS, который еще не совсем корректно поддерживает технологию SMT.

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Ryzen 7 5800U набрал 509 баллов в Cinebench R20 ST и 3614 баллов в MT. В Cinebench R23 процессор набрал 1311 и 9326 баллов соответственно. Быстрое сравнение показывает, что процессор на 6% быстрее в однопоточном тесте, но медленнее в многопоточном, чем 4800U согласно данным Notebookcheck.