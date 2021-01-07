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Компания AMD недавно добавила результаты тестирования Radeon RX 6900 XT в Adobe Premiere Pro на свой официальный сайт. Для получения результатов Adobe Premiere Pro компания использовала программное обеспечение PugetBench, предоставленное компанией Puget Systems. Возможно, это побудило компанию Puget Systems протестировать видеокарту с другими рабочими нагрузками по «созданию контента», такими как программное обеспечение DaVinci.

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В последнем обзоре DaVinci Resolve Studio, коммерческой версии очень популярного программного обеспечения для редактирования видео, компания Puget Systems протестировала несколько видеокарт от NVIDIA и AMD, выпущенных за последние четыре месяца. Согласно полученным результатам, AMD предстоит еще много работы, чтобы составить продукции Nvidia конкуренцию в этом конкретном приложении.

AMD Radeon RX 6900 XT - это флагманская модель на архитектуре RDNA2 стоимостью 999 долларов США. Эта модель, как и остальные карты текущей линейки Radeon RX 6000, должна быть интересна создателям контента по одной конкретной причине - наличию 16 ГБ памяти. Большой объем памяти идеально подходит для редактирования контента в разрешении 4K, но, вероятно, ее недостаточно для 8K. Для этих тестов предпочтительны профессиональные серии, которые обычно предлагают больше памяти, чем игровые видеокарты. Графическая карта NVIDIA RTX 3090 по этой причине кажется лучше подходит для редактирования видео 6K или 8K, поскольку она комплектуется 24 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6X.

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Платформа для тестирования была оснащена процессором AMD Ryzen Threadripper 3970X (24 ядра/48 потоков) с 64 ГБ памяти DDR4-3200.

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Общий расширенный рейтинг является хорошим показателем производительности видеокарт, однако вполне вероятно, что они больше связаны с процессором. По этой причине также необходимо протестировать производительность видеокарты с применением фильтров графического процессора, таких как временное шумоподавление или эффекты OpenFX, которые ускоряются графическими процессорами:

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Как видно из диаграмм, видеокарта Radeon 6900 XT уверенно уступает значительно менее дорогой GeForce RTX 3060 Ti примерно на 10% и отстает от схожей по стоимости RTX 3080 на 23%. А если посмотреть на задачи, особенно связанные с графическим процессором, такие как шумоподавление и OpenFX, то результаты еще больше в пользу NVIDIA: GeForce RTX 3080 набрала на 56% больше, чем Radeon 6900 XT.

В полном обзоре доступно больше тестов. Однако, похоже, что RX 6900 XT может превзойти RTX 3060 Ti всего в нескольких тестах. В общем, серия AMD Radeon RX 6000 не может сравниться с GeForce RTX 3000 в DaVinci Resolve. Но важно отметить, что у NVIDIA есть специальные драйверы Studio Drivers, которые имеют оптимизацию с поддержкой ускоренных рабочих нагрузок графического процессора в DaVinci.