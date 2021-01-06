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С выходом Redmi Note 9 5G из Китая суббренд Xiaomi готов сосредоточиться на новом крупном событии - серии Redmi Note 10. Работа над этими устройствами не является секретом, так как Redmi Note 10 4G уже появлялся на сайте TENAA несколько месяцев назад. Устройство будет оснащено процессором с тактовой частотой 2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 5900 мАч, а также будет иметь 6,53-дюймовый дисплей разрешением FHD+. Фактически, устройство очень похоже на Redmi Note 9 4G, который должен выйти на мировые рынки под названием Redmi 9T.

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Устройство Redmi с номером модели M2101K6G только что прошло проверку FCC. Согласно отчету XDA-Developers, это Redmi Note 10 Pro, но в отличие от предполагавшейся поддержки сетей пятого поколения, он может похвастаться только наличием 4G. Возможно, немного позже появится и версия с 5G. Что касается варианта LTE, то он будет иметь двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, NFC, поддержку GNSS. Более того, источник подтверждает установленную оболочку MIUI 12 прямо из коробки.

К сожалению, FCC довольно расплывчато описывает характеристики устройства. Однако из XiaomiUI Telegram утекла дополнительная информация об устройстве. Утечка предполагает, что устройство с номером модели M2101K6G носит кодовое имя sweet. В утечке говорится, что смартфон будет оснащен IPS экраном с поддержкой частоты обновления 120 Гц с технологией MEMC. Частота 120 Гц стала стандартом среди премиальных телефонов Xiaomi среднего класса. Утечка также предполагает наличие основной камеры разрешением 64 мегапикселя, компанию которому составят сверхширокоугольный датчик, макрообъектив и датчик глубины.

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Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5050 мАч, который в настоящее время является стандартом для смартфонов Xiaomi. За работу смартфона будет отвечать чипсет Snapdragon 732G от Qualcomm, который пока доступен только в POCO X3 NFC. Как и POCO X3, Note 10 Pro будет иметь глобальный вариант с NFC и индийскую версию без него.

Учитывая утечки, Redmi Note 10 Pro находится на одном уровне с другими устройствами среднего класса наступившего 2021 года, который будет продаваться по доступной большинству покупателей цене. Чипсет может быть не является таким мощным, как семейство Snapdragon 7xx 5G, но он превосходит Snapdragon 720G, используемый в серии Redmi Note 9 и его конкурентах от Realme.