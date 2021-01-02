Серия Ryzen Threadripper 5000 может получить 16-ядерный чип
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Согласно сообщению, опубликованному в Twitter, компания AMD вернется к выпуску 16-ядерных процессоров Ryzen Threadripper. Текущее поколение, известное как Castle Peak, предлагает только варианты с 24, 32 и 64 ядрами.
AMD еще не раскрыла никаких подробностей о своей платформе Genesis Peak, однако текущее поколение процессоров Threadripper было анонсировано в прошлом году на выставке CES 2020, а выпущены месяцем позже, 7 февраля. В этой серии был представлен 64-ядерный Threadripper 3990X, который стоил 3990 долларов США.
Если предположить, что 16-ядерный процессор Genesis Peak действительно существует, тогда возникнет проблема с наименованием чипа. Обе ранее выпущенные 16-ядерные версии Threadripper использовали схему именования x950X (1950X и 2950X). Последнее поколение HEDT пропустило это обозначение. Однако AMD уже выпустила чип x950X на базе Zen3, известный как 5950X для сокет AM4. Это будет означать, что Threadripper либо использует то же название (за исключением разницы между Ryzen 9 и Ryzen Threadripper), либо увеличит числовое значение модели до 5960X. Основное различие между двумя чипами, вероятно, будет ограничиваться поддержкой четырехканальной памяти и дополнительными линиями PCIe, доступными для Threadripper.
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По другим слухам, серия Threadripper 5000 может иметь другое кодовое имя «Chagall». Genesis Peak может относиться к самой платформе, а Chagall непосредственно к серии Threadripper. Однако на данный момент это не подтверждено.
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Компания AMD может представить свою серию Threadripper 5000 на выставке CES 2021, которая стартует всего через 10 дней. Анонс, скорее всего, произойдет намного раньше, чем запуск продукта в продажу. Также на данный момент нет информации о новых материнских платах, поэтому можно предположить, что AMD организует поддержку Zen3 Threadripper на существующих материнских платах TRX40.
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