Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Крупнейший производитель компьютерной техники компания ASUS подтвердила, что представит новую версию своих игровых ноутбуков ROG Strix на выставке CES 2021 в начале следующего года.

Маркетинговые материалы, опубликованные ASUS, не раскрывают точных характеристик ноутбуков, однако китайский веб-сайт ITHome, похоже, обнаружил дополнительную информацию о новой серии ROG Strix.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Ноутбуки ASUS ROG Strix 2021 года будут предлагаться с процессором Ryzen 9 5900HX, который уже упоминался в предыдущих утечках. На данный момент неясно, насколько этот вариант процессора поколения Cezanne (Zen3) отличается от модели 5900H, но можно предположить, что он может быть эксклюзивной моделью для ASUS или специальной версией, разблокированной для во

реклама

Что касается графики, то новая серия ноутбуков будет предлагаться с видеокартами GeForce RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Это будет первым случаем, когда высокопроизводительные графические процессоры NVIDIA будут объединены с высокопроизводительными процессорами компании AMD. Объединив лучшее от обеих компаний, в наступающем году у ASUS будут одни из самых интересных и производительных мобильных устройств.

Также стоит отметить, что Intel не выпустит свои 8-ядерные процессоры Tiger Lake-H еще несколько месяцев. Это означает, что у ASUS, возможно, просто не было выбора. Однако для некоторых моделей будут доступны варианты с процессором Tiger Lake-H35, который оснащен всего 4 ядрами. Но эти ноутбуки не будут лучшим выбором для геймеров. По этой причине большинство производителей игровых ноутбуков по-прежнему будут предлагать в составе процессоры Comet Lake-H 10-го поколения с графикой Nvidia RTX 3000.

реклама

Еще одна интересной технологией в этом ноутбуке является наличие экрана разрешением 2560 × 1440 пикселей с частотой обновления до 165 Гц. Ранее большинства игровых ноутбуков могли предложить либо высокое разрешение с частотой обновления 60 Гц, либо экраны с разрешением 1080p, но с высокой частотой обновления вплоть до 300 Гц.

Ожидается, что ноутбуки ASUS ROG Strix 2021 модельного года появятся на рынке вскоре после анонса, который ожидается на выставке CES 2021.