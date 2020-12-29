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Компания NVIDIA объявила, что 12 января следующего года состоится пресс-конференция, на которой ожидается анонс их мобильной графики RTX 3000.

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Спекуляции о мобильных видеокартах RTX 30 начались еще в октябре, когда появилась первая фотография графического процессора GA104. Показанный графический процессор относился к мобильному сегменту, это было довольно удивительно, учитывая, что в то время не было выпущено настольной видеокарты с таким же графическим процессором.

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Ожидается, что NVIDIA выпустит три модели: GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060. Первые два, вероятно, будут оснащены графическим процессором GA104, но их точные конфигурации еще не подтверждены. Согласно утечкам, эти видеокарты должны получить по 8 ГБ памяти GDDR6. RTX 3060 будет основана на графическом процессоре GA106, получит 192-битную шину памяти и 6 ГБ памяти стандарта GDDR6.

Как отмечалось ранее, видеокарты будут выпущены в нескольких вариантах, таких как Max-P и Max-Q. Последние, вероятно, также будут иметь несколько модификаций с различной мощностью, которая будет регулироваться самими производителями ноутбуков, в зависимости от применяемой системы охлаждения.

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Что касается стоимости, то по данным голландской компании по производству мобильных компьютеров SKIKK, ноутбуки с GeForce RTX 3060 будут доступны по цене от 1699 евро. Более мощные ноутбуки с графическими процессорами RTX 3070 будут стоить по меньшей мере 1999 евро. Между тем, флагманская мобильная графическая карта RTX 3080 будет доступна в устройствах стоимостью от 2699 евро для 15-дюймовых и 17 игровых ноутбуков SKIKK. Все ноутбуки оснащены одинаковыми процессорами Core 10-го поколения (Core i7-10875H или 10870H).

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