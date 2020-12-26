Xiaomi Mi 11 показался в новых цветах и промо-рендерах
Как известно, новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 будет выпущен 28 декабря, и появившиеся сегодня в социальных сетях живые изображения грядущего устройства призваны подогреть еще больший интерес к новинке со стороны потенциальных покупателей. На рендерах представлен смартфон Mi 11 в четырех разных цветах, хотя на данный момент считалось, что телефон получит только синюю расцветку. Однако, Xiaomi Mi 11 теперь красуется в фиолетовом, белом и черном цвете, что несомненно будет способствовать большей популярности среди капризной публики.
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Кроме того, появились как минимум три новых живых изображения Xiaomi Mi 11. Одно показывает, что в смартфоне будут установлены стереодинамики, а на других фотографиях смартфон виден спереди и сзади. На первом снимке видно, что Mi 11 будет иметь вариант с 12 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 12.0.9. На втором снимке изображена кожаная текстура задней крышки и квадратный модуль задних камер со скругленными углами.
Также компания Xiaomi обнародовала тип стекла дисплея, которым будет Corning Gorilla Glass Victus. Короткий видеоклип ниже демонстрирует, насколько прочным является это стекло. Mi 11 оснащен панелью, которая имеет в два раза большую устойчивость к царапинам по сравнению с предыдущей версией и в 1,5 раза более устойчивую к повреждениям при падении. Дисплей для Xiaomi Mi 11, по-видимому, очень дорогой, поэтому будущие владельцы будут рады, что он защищен «самым прочным стеклом Gorilla Glass» от Corning.
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