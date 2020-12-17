Видеокарта Intel Xe со 128 исполнительными блоками появилась в GeekBench
Сегодня в сети появилась запись с результатом теста дискретной графической карты Intel Xe со 128 исполнительными блоками. Судя по всему, в тесте участвовал технический образец, который явно не работал в полную силу. Графический чип Gen12 для настольных компьютеров с 3 ГБ памяти и максимальной частотой 1,4 ГГц набрал всего 9311 баллов, что намного хуже, чем дискретный графический процессор Xe MAX для ноутбуков. Графический процессор Xe MAX имеет 96 исполнительных блоков с общим количеством ядер, равным 768, что на 30 с лишним процентов меньше протестированного образца.
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Новый графический процессор от компании Intel, может быть основан на архитектуре Xe-LP или Xe-HPG. Кроме того, по факту это может быть графический процессор DG2, который должен быть выпущен в следующем году. Технические характеристики DG2 пока не известны, но, согласно более ранним слухам, процессоры могут предлагать до 384 исполнительных блоков (3072 ядер).
Еще в сентябре появилась схема графического процессора DG2, которая впоследствии была подтверждена компанией Intel. Неясно, имеет ли DG2 архитектуру Xe-LP или HPG, но он определенно будет предлагать больше ядер, чем графические процессоры DG1. Ожидается, что графический процессор будет предлагаться вместе с ноутбуками на базе центральных процессоров поколения Alder Lake-P, выпуск которых запланирован на конец наступающего года.
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