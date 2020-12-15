Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В сети появились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra в Geekbench. Интересно то, что устройство компании Samsung дважды появилось на Geekbench с разницей в шесть минут, и каждый из двух раз результат показывал совершенно отличный от другого результат. Напомню, что грядущий флагман южнокорейской компании выйдет в следующем году и будет работать на собственном чипсете Exynos 2100, а также Snapdragon 888 в зависимости от региона продажи. Хотя Geekbench не совсем точно отражает производительность смартфона в реальной работе, он дает хорошее представление о том, как он в принципе будет работать под нагрузкой.

анонсы и реклама RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Первый результат тестирования Geekbench был опубликован инсайдером Abhishek Yadav в Twitter. Смартфону Samsung Galaxy S21 Ultra удалось получить 828 и 2897 баллов для одноядерного режима и многоядерного режима соответственно. Это довольно странно, учитывая, что Exynos 2100 удалось набрать намного больше в предыдущих тестах. Возможно это было связано с тем, что устройство работало в режиме экономии заряда батареи.

реклама

Однако следующий результат Geekbench выглядит намного лучше. Обнаруженный другим пользователем Twitter Мукулом Шармой, который сообщает, что Galaxy S21 Ultra на базе Exynos 2100 набрал 1006 и 3059 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения смартфон Galaxy S21 на чипсете Snapdragon 888 получил результаты 1075 и 2961 баллов, что очень близко к Exynos 2100.

Помимо чистой производительности, Exynos 2100 будет намного более эффективным по сравнению со своим предшественником. Неэффективная батарея и высокое тепловыделение всегда мешали чипам Samsung, предположительно из-за особенностей ядер CPU Mongoose. Ранние тесты показывают, что у Samsung дела обстоят хорошо и в плане графической производительности, но пока об этом говорить рано, ввиду малого количества информации о GPU.