Samsung Galaxy S21 Ultra с процессором Exynos 2100 засветился в Geekbench
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В сети появились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra в Geekbench. Интересно то, что устройство компании Samsung дважды появилось на Geekbench с разницей в шесть минут, и каждый из двух раз результат показывал совершенно отличный от другого результат. Напомню, что грядущий флагман южнокорейской компании выйдет в следующем году и будет работать на собственном чипсете Exynos 2100, а также Snapdragon 888 в зависимости от региона продажи. Хотя Geekbench не совсем точно отражает производительность смартфона в реальной работе, он дает хорошее представление о том, как он в принципе будет работать под нагрузкой.
Первый результат тестирования Geekbench был опубликован инсайдером Abhishek Yadav в Twitter. Смартфону Samsung Galaxy S21 Ultra удалось получить 828 и 2897 баллов для одноядерного режима и многоядерного режима соответственно. Это довольно странно, учитывая, что Exynos 2100 удалось набрать намного больше в предыдущих тестах. Возможно это было связано с тем, что устройство работало в режиме экономии заряда батареи.
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Однако следующий результат Geekbench выглядит намного лучше. Обнаруженный другим пользователем Twitter Мукулом Шармой, который сообщает, что Galaxy S21 Ultra на базе Exynos 2100 набрал 1006 и 3059 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения смартфон Galaxy S21 на чипсете Snapdragon 888 получил результаты 1075 и 2961 баллов, что очень близко к Exynos 2100.
Помимо чистой производительности, Exynos 2100 будет намного более эффективным по сравнению со своим предшественником. Неэффективная батарея и высокое тепловыделение всегда мешали чипам Samsung, предположительно из-за особенностей ядер CPU Mongoose. Ранние тесты показывают, что у Samsung дела обстоят хорошо и в плане графической производительности, но пока об этом говорить рано, ввиду малого количества информации о GPU.
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