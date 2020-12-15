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Samsung Galaxy S21 Ultra с процессором Exynos 2100 засветился в Geekbench

В сети появились результаты тестирования Samsung Galaxy S21 Ultra на базе чипсета Exynos 2100, причем в двух случаях результаты сильно различаются
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 В сети появились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra в Geekbench. Интересно то, что устройство компании Samsung дважды появилось на Geekbench с разницей в шесть минут, и каждый  из двух раз результат показывал совершенно отличный от другого результат. Напомню, что грядущий флагман южнокорейской компании выйдет в следующем году и будет работать на собственном чипсете Exynos 2100, а также Snapdragon 888 в зависимости от региона продажи. Хотя Geekbench не совсем точно отражает производительность смартфона в реальной работе, он дает хорошее представление о том, как он в принципе будет работать под нагрузкой.

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 Первый результат тестирования Geekbench был опубликован инсайдером Abhishek Yadav в Twitter. Смартфону Samsung Galaxy S21 Ultra удалось получить 828 и 2897 баллов для одноядерного режима и многоядерного режима соответственно. Это довольно странно, учитывая, что Exynos 2100 удалось набрать намного больше в предыдущих тестах. Возможно это было связано с тем, что устройство работало в режиме экономии заряда батареи.

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 Однако следующий результат Geekbench выглядит намного лучше. Обнаруженный другим пользователем Twitter Мукулом Шармой, который сообщает, что Galaxy S21 Ultra на базе Exynos 2100 набрал 1006 и 3059 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения смартфон Galaxy S21 на  чипсете Snapdragon 888 получил результаты  1075 и 2961 баллов, что очень близко к Exynos 2100.

 Помимо чистой производительности, Exynos 2100 будет намного более эффективным по сравнению со своим предшественником. Неэффективная батарея и высокое тепловыделение всегда мешали чипам Samsung, предположительно из-за особенностей  ядер CPU Mongoose. Ранние тесты показывают, что у Samsung дела обстоят хорошо и в плане графической производительности, но пока об этом говорить рано, ввиду малого количества информации о GPU.

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Теги

samsung galaxy exynos geekbench galaxy s21 ultra geekbench 5 exynos 2100 geekbench benchmark
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