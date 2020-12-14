SK Hynix анонсировала свои 176-слойные флеш-чипы NAND
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Компания SK Hynix анонсировала 176-слойные флеш-чипы NAND, которые отличаются тем, что в них используется конструкция Peripheral under Cell (PuC) вместо традиционной конструкции. Такая конструкция обеспечивает максимальную эффективность производства при уменьшении размера кристалла NAND. В ноябре SK Hynix предоставила компаниям-контролерам образцы для создания своих продуктовых решений.
SK Hynix продвигает и развивает свою технологию 4D, начиная с 96-слойных флеш-накопителей NAND. 176-слойные микросхемы NAND являются третьим поколением технологии 4D SK Hynix, гарантируя, что эти микросхемы имеют лучшее в отрасли количество микросхем на пластину.
Джунг Дал Чой, руководитель отдела разработки NAND в SK Hynix, сказал: "Индустрия флэш-памяти NAND стремится улучшить технологии для обеспечения высокой интеграции и максимальной производительности. В то же время, SK Hynix, как пионер 4D NAND, будет лидером на рынке флэш-памяти с самой высокой производительностью и технологиями в отрасли".
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Третье поколение технологии 4D SK Hynix предлагает увеличение производительности обработки битов, скорости чтения ячейки и скорости передачи данных. 176-слойные флеш-чипы NAND обеспечивают повышенную скорость чтения за счет использования технологии выбора массива ячеек с двумя делениями. Эта технология разделяет ячейку памяти на две, обеспечивая более высокую скорость чтения из-за пониженного сопротивления вызова.
176-слойные микросхемы флэш-памяти NAND увеличивают передачу данных на 33% за счет применения технологии ускорения без увеличения количества процессов. Последнее поколение микросхем флэш-памяти SK Hynix NAND обеспечивает сверхточную технологию совмещения. Эта технология обеспечивает стабильный ток между стеками и надежную работу. Она автоматически корректирует расположение и размер отверстий в режиме реального времени.
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Компания SK Hynix также заявила, что будущей целью для флеш-чипов 4D NAND является разработка чипов Терабитного класса на основе 176-слойной технологии 4D NAND. Напомню, что SK Hynix - вторая компания, разработавшая 176-слойные чипы NAND, лавры первенства принадлежат компании Micron, которая объявила, что её первые 176-слойные чипы начнут поставляться в продуктах под брендом Crucial.
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