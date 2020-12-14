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Biostar представила среднебюджетную материнскую плату B550M-SILVER в формате Micro ATX

Сегодня компания Biostar анонсировала выход новой материнской платы B550M-SILVER в формате Micro ATX, которая отлично подойдет не только для повседневных задач и работы с контентом, но и для любителей виртуальных баталий
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 Компания BIOSTAR - ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, объявила о выпуске новой материнской платы B550M-SILVER.

 Разработанная для геймеров и обычных пользователей, новая материнская плата B550M-SILVER от BIOSTAR является одной из лучших материнских плат среднего уровня, которую можно купить за небольшие деньги. Благодаря стильному дизайну в сочетании с новейшими передовыми технологиями пользователи получат производительность флагманского уровня вместе со стильным внешним видом.

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 Новейшая материнская плата B550M-SILVER, изготовленная в форм-факторе Micro ATX, оснащена фирменными элементами оформления BIOSTAR с черными и серебряными вставками, а также серебряными узорами на PCB, заимствованными у ее предшественников. B550M-SILVER вместе с фирменной технологией освещения LED ROCK ZONE RGB от BIOSTAR подойдет для любого пользователя, внешний вид компьютера которого имеет не последнее значение.

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 Материнская плата B550M-SILVER поддерживает модули высокоскоростной памяти DDR4 общим объемом до 128 Гб и максимальной скорости 4933+ МГц.

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 Новинка оснащена разъемом AM4 и поддерживает новейшие процессоры AMD Ryzen 4-го поколения. Наличие портов PCIe M.2 4.0 (64 Гбит/с), USB 3.2 Gen2 Type C и поддержка WiFi 6 делают материнскую плату BIOSTAR B550M-SILVER лучшим выбором на фоне многих конкурентов.

 Запатентованная компанией BIOSTAR технология Digital PWM обеспечивает стабильную мощность, что значительно увеличивает эффективность системы и вместе со встроенными функциями, такими как Dr.MOS и 2.5Guard, предоставляет пользователям качественный и надежный продукт, который будет работать в течении длительного периода времени.

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 Более того, дополнительные функции, такие как индикатор отладки, помогают пользователям определять любые проблемы, присутствующие в аппаратной конфигурации их системы, с помощью соответствующего набора светодиодных индикаторов, встроенных в материнскую плату, что значительно сокращает время тестирования.

 Материнская плата B550M-SILVER также оснащена фирменной технологией BIOSTAR A.I TP Control, которая предназначена для оверклокеров. Она предоставляет удобную среду BIOS, позволяющую пользователям легко регулировать температуру системы.

 Новая материнская плата оснащена широким набором портов и коннекторов для подключения внутренних и внешних компонентов компьютера. На задней панели ввода/вывода находятся 2 порта антенны WiFi, с поддержкой WiFi 6, а также один порт PS/2 для подключения клавиатуры/мыши, порт LAN GbE на базе контролера Realtek RTL8125B с поддержкой 2.5GbE LAN.

 Кроме того, материнская плата B550M-SILVER оснащена одним портом USB 3.2 (Gen2) Type-C, портом USB 3.2 (Gen2), 4 портами USB 3.2 (Gen1) и двумя портами USB 2.0. За вывод изображения отвечают: один порт HDMI, который поддерживает разрешение 4k, а также один порт DVI-D и один порт DP. За звуковую составляющую отвечают три порта, работающими по технологии ALC1150, поддерживающей 7.1-канальный звук высокой четкости.

 Подводя итоги, можно сказать, что компания BIOSTAR выпустила отличный продукт, удобный для потребителя и готовый служить своим новым пользователям в течение долгого времени. Плата станет отличным выбором как для создателей контента, так и любителей компьютерных игр. Стоимость новинки, а также время её появления в продаже пока не известны.

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amd ryzen biostar b550 ryzen 1200 af
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