Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Некоторое время назад в сеть попали результаты тестирования флагманского процессора семейства Rocket Lake-S в игре Ashes of the Singularity. Тогда выяснилось, что базовая частота процессора составляет 3,5 ГГц. К сожалению, информации о тактовой частоте в boost режиме до сегодняшнего дня оставалась неизвестной.

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> ASUS RX 6800 в Регарде RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

По словам пользователя davidbepo из Twitter, флагманский процессор Rocket Lake-S имеет максимальную тактовую частоту для одного ядра Thermal Velocity Boost 5,3 ГГц. Источники также сообщают, что процессор имеет частоту TVB для всех ядер 4,8 ГГц. В то время как максимальная частота для одного процессорного ядра идентична флагманскому чипу Core i9-10900K 10-го поколения, частота всех ядер фактически ниже на 100 МГц.

реклама

Core i9-11900K предположительно имеет максимальный уровень мощности PL1 125 Вт, а PL2 250 Вт. Что также совпадает с таковыми у флагманского чипа текущего поколения. Уровень мощности PL1 / PL2 для остальной линейки процессоров Rocket Lake-S остаются неизвестными. Пользователь davidbepo также сообщает, что функция Thermal Velocity Boost может по-прежнему быть эксклюзивным для серии Core i9.

Еще один пользователь социальной сети Twitter под ником @harukaze5719 свел спецификации будущих процессоров, основанные на последних слухах в таблицу, которую можно посмотреть ниже.

реклама

У Intel есть несколько различных технологий повышения частоты. Например, функция Thermal Velocity Boost должна быть доступна только для серии Core i9, в то время как Core i7 должен поддерживать Turbo Boost Max 3.0.

реклама

Предполагаемое изображение процессоров Intel Rocket Lake-S было опубликовано в прошлом месяце. На процессорах нет видимой маркировки, поэтому невозможно определить, настоящие ли они.

Процессоры семейства Intel Rocket Lake-S используют новый дизайн ядра под названием Cypress Cove. Хотя они построены по все еще 14-нм техпроцессу, это будет первая архитектура компании Intel, отличная от поколения Skylake, вышедшего еще в 2015 году. Новая линейка также станет первой для Intel, поддерживающей шину PCI Express 4.0 и первой с интегрированной графикой Xe.

Серия Core 11-го поколения будет совместима с существующими материнскими платами с разъемом LGA1200 после обновления BIOS. Intel также работает со своими партнерами, чтобы в начале следующего года представить материнские платы серии 500. Ожидается, что это будет последняя платформа Intel с поддержкой оперативной памяти DDR4, поскольку компания намерена выпустить серию Alder Lake-S с разъемом LGA1700 и поддержкой DDR5 к концу будущего года.