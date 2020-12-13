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Процессор Intel Core i9-11900K будет иметь максимальную частоту 5,3 ГГц

Сегодня в сети появилась информация, что процессор Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K предположительно разгоняется до максимальной частоты 5,3 ГГц, это соответствует таковой у флагмана текущего поколения Core i9-10900K
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 Некоторое время назад в сеть попали результаты тестирования флагманского процессора семейства Rocket Lake-S в игре Ashes of the Singularity. Тогда выяснилось, что базовая частота процессора составляет 3,5 ГГц. К сожалению, информации о тактовой частоте в boost режиме до сегодняшнего дня оставалась неизвестной.

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 По словам пользователя davidbepo из Twitter, флагманский процессор Rocket Lake-S имеет максимальную тактовую частоту для одного ядра Thermal Velocity Boost 5,3 ГГц. Источники также сообщают, что процессор имеет частоту TVB для всех ядер 4,8 ГГц. В то время как максимальная частота для одного процессорного ядра идентична флагманскому чипу Core i9-10900K 10-го поколения, частота всех ядер фактически ниже на 100 МГц.

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 Core i9-11900K предположительно имеет максимальный уровень мощности PL1 125 Вт, а PL2 250 Вт. Что также совпадает с таковыми у флагманского чипа текущего поколения. Уровень мощности PL1 / PL2 для остальной линейки процессоров Rocket Lake-S остаются неизвестными. Пользователь davidbepo также сообщает, что функция Thermal Velocity Boost может по-прежнему быть эксклюзивным для серии Core i9.

 Еще один пользователь социальной сети Twitter под ником @harukaze5719 свел спецификации будущих процессоров, основанные на последних слухах в таблицу, которую можно посмотреть ниже.

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 У Intel есть несколько различных технологий повышения частоты. Например, функция Thermal Velocity Boost должна быть доступна только для серии Core i9, в то время как Core i7 должен поддерживать Turbo Boost Max 3.0.

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 Предполагаемое изображение процессоров Intel Rocket Lake-S было опубликовано в прошлом месяце. На процессорах нет видимой маркировки, поэтому невозможно определить, настоящие ли они.

 Процессоры семейства Intel Rocket Lake-S используют новый дизайн ядра под названием Cypress Cove. Хотя они построены по все еще 14-нм техпроцессу, это будет первая архитектура компании Intel, отличная от поколения Skylake, вышедшего еще в 2015 году. Новая линейка также станет первой для Intel, поддерживающей шину PCI Express 4.0 и первой с интегрированной графикой Xe.

 Серия Core 11-го поколения будет совместима с существующими материнскими платами с разъемом LGA1200 после обновления BIOS. Intel также работает со своими партнерами, чтобы в начале следующего года представить материнские платы серии 500. Ожидается, что это будет последняя платформа Intel с поддержкой оперативной памяти DDR4, поскольку компания намерена выпустить серию Alder Lake-S с разъемом LGA1700 и поддержкой DDR5 к концу будущего года.

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Бедные опущенные голубцы ноют .. фантазируют...
Процессор Intel Core i9-11900K будет иметь максимальную частоту 5,3 ГГц
nikolai3anv
16:38
Голубые раскаленные анусы влажно мечтают.. теребонькая свой писюн в предвкушении. И ерзая разорванным и раскаленным до голубого цвета анусом на кресле .. Увыждет их ещё больший шок.. и анальная боль
Процессор Intel Core i9-11900K будет иметь максимальную частоту 5,3 ГГц
Morder
16:37
70% глупого азиатского трепа про щепку. 20% на доехать и 10% чего-то интересного. Скучная чушь. Побочные и то интереснее, чем главная сюжетная линия. Хомячки - это любители Cyberpunk. Им не понять, чт...
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