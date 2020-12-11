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NVIDIA RTX 3070 Mobility в VRAY вдвое производительнее RTX 2080 SUPER Mobility

В сеть утекли результаты тестирования грядущей мобильной видеокарты NVIDIA RTX 3070 в VRAY, которые вдвое превышают производительность мобильной RTX 2080 SUPER
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 Уже довольно давно компания NVIDIA пообещала обеспечить производительность ноутбуков, сопоставимую с настольными компьютерами, и, хотя они уже сделали значительные шаги в этом направлении, новые мобильные карты RTX 3000 похоже окончательно смогут это показать. Сегодня в сети появился результат теста VRAY для мобильной видеокарты GeForce RTX 3070, которая смогла почти вдвое превысить производительность мобильной видеокарты RTX 2080 SUPER, и предлагает почти ту же графическую мощность, что и настольная GeForce RTX 2080 Ti.

 Ниже можно посмотреть результат теста ноутбука с видеокартой NVIDIA RTX 3070:

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 Как видно, мобильный графический процессор RTX 3070 набрал 1394 балла в VRAY. Для сравнения, более старый графический чип RTX 2070 показывает результат в 701 баллов, а RTX 2080 SUPER - 733 балла. Настольный вариант RTX 3070 набрал 1861 балл, что всего на 25% меньше. Согласно данным Videocardz, расчетный TGP (не TDP) RTX 3070 будет составлять от 80 до 90 Вт, а RTX 3080 - от 115 до 150 Вт, что очень много для мобильного GPU.

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 Компания NVIDIA представила дорожную карту по мобильным видеокартам на первую половину 2021 года. Согласно этой дорожной  карте, компания Джейсена Хуанга планирует представить мобильные графические процессоры RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 взамен текущей линейки GeForce RTX 2070, 2070 SUPER, 2080 SUPER и RTX 2060. Как видно из таблицы ниже, в первой половине наступающего года NVIDIA не планирует замену картам GeForce GTX 1660 Ti, GTX 1650 Ti и GTX 1650.

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 Мобильные графические процессоры RTX 3080 и RTX 3070 будут выпущены в январе 2021 года, однако изначально будут доступны только в ноутбуках производства ASUS и MSI, а, например, HP, Dell и Lenovo решили подождать до апреля, чтобы совместить запуск своих мобильных компьютеров с другими устройствами.

 Кроме того, недавно компания Nvidia предоставила свои рекомендации производителям ноутбуков по созданию оптимальных, по мнению Nvidia, конфигураций мобильных компьютеров, которые представлены на изображении ниже.

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