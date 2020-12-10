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Корпорация TUL, являющаяся одним из ведущих производителей графических карт AMD с 1997 года, сегодня представила серию карт Red Devil в семействе AMD RADEON RX 6900 XT для пользователей, которым нужна максимальная производительность и лучший игровой опыт. Обеспечивая лучшую игровую производительность без компромиссов, PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT обеспечивает повышенную производительность в сравнении с эталонной AMD Radeon RX 6900 XT и работая при более низких температурах и шумовых характеристиках. Это обеспечивается большим радиатором и 7 высокопроизводительным тепловым трубкам, эффективно передающим тепло от чипа к радиатору. Кроме того, печатная плата является собственной разработкой компании и оптимизирована для обеспечения максимальной производительности при сохранении прохладной и тихой работы.

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Наряду с новой системой охлаждения, графическая карта Red Devil AMD RADEON RX 6900 XT теперь оснащена полностью переработанной RGB-подсветкой, которая идеально сочетается с системой охлаждения, а также имеет полную синхронизацию RGB через материнскую плату. Графическая карта PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT оснащена мощной подсистемой питания по формуле 14 + 2 фазы с использованием лучших в мире компонентов DrMOS, а также полимерных конденсаторов, обеспечивающих более высокую производительность и стабильность питания. Благодаря трем 8-контактным разъемам PCIe, обеспечивающим максимальную надежность и высочайшую производительность, PowerColor Red Devil может обеспечивать мощность вплоть до 480 Вт.

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При проектировании карт Red Devil, компания PowerColor объединилась со всемирно известным художником ZOMOPLUS и создала совместно с ним специальные клавиатурные накладки, выполненные в стили карты и входящие в комплект RX 6900 XT Limited Edition.

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Также особенностью карты является наличие функции Dual BIOS, которая позволяет выбрать между двумя профилями работы видеокарты обеспечивая либо лучшую производительность, либо наиболее оптимальное охлаждение. Кроме того, когда температура видеокарты падает ниже 60 градусов по Цельсию, вентиляторы отключатся благодаря технологии Mute Fan.

Видеокарта Red Devil AMD RADEON RX 6900 XT поступит в продажу через неделю 17 декабря. Стоимость новинки пока неизвестна, но она точно будет на несколько десятков долларов дороже эталонных вариантов.