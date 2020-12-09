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В сети засветился обновленный смартфон компании Motorola, оснащенный стилусом Moto G Stylus. Первоначально он появился на сайте компании Amazon, после чего информация о нем была удалена, однако была сохранена некоторыми пользователями и повторно опубликована. Утечка представляет собой снимок экрана со списком некоторых характеристик и нескольких фотографий.

Ожидается, что смартфон Moto G Stylus (2021), как следует из названия, поступит в продажу в следующем году. Данные с сайта Amazon в США не указывают все характеристики устройства, но существуют некоторые предположения на этот счет. Например, известно, что Motorola оснастила смартфон чипсетом с поддержкой 5G, хотя неясно, какой именно из них выбрала. Предположительно, грядущая новинка будет относиться к среднему сегменту, поэтому, Moto G Stylus (2021) с высокой долей вероятности будет оснащаться чипсетом Snapdragon 690 от Qualcomm, поскольку его предшественник, Moto G Stylus, работает на SoC Snapdragon 665.

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Amazon US также сообщает, что новый Moto G Stylus имеет 4 ГБ оперативной памяти и естественно будет работать на Android 10 из коробки. Кроме того, один из пользователей добавляет, что в списке описывается устройство с аккумулятором емкостью 4000 мАч. Также, фотографии показывают, что Moto G Stylus (2021) имеет основную камеру разрешением 48 Мп, датчик отпечатков пальцев на боковой панели, 3,5 мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

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Стоимость Moto G Stylus (2021 г.) будет составлять 339,95 долларов США. Однако информация о сроках появления смартфона в продаже, а также рынках сбыта остается неизвестной.