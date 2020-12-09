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Складные смартфоны могут снова уйти в прошлое, поскольку все крупные компаний, производящие умные телефоны всё глубже погружаются в технологию раздвижных устройств. Такие фирмы, как OPPO, уже представили свои устройство с подобной технологией, и неудивительно, что компания Xiaomi не хочет оставаться в стороне от технического прогресса. Портал LetsGoDigital нашел патент на смартфон с раздвижным экраном от Xiaomi, который напоминает дизайн футуристичного телефона Mi Mix Alpha с двумя дисплеями.

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Благодаря Джермейну Смиту, также известному как Concept Creator, появилась возможность подробнее взглянуть на данное устройство, получившее название Xiaomi Mi Alpha R. Рендеры, полученные путем создания трехмерных моделей по описанию в патенте можно посмотреть ниже.

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Смартфон на первый взгляд выглядит так же, как Mi Mix Alpha, но следующее изображение показывает, что он имеет выдвижной дисплей.

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Mi Alpha R легко трансформируется из смартфона стандартного размера в планшет благодаря выдвижному экрану, а конструкция механизма исключает образования складок или линий на дисплее, даже при прикосновении. Конечно, это всего лишь патент, и, возможно, такой складной телефон Xiaomi никогда не будет выполнен в виде законченного устройства, но ход развития технологии и фантазии инженеров компании вполне заслуживают нашего внимания и когда-нибудь в той или иной форме воплотятся в реальных гаджетах.